Balla György a Parlamentben: Magyar Péter jöjjön ide, és mondja a szemembe, hogy bűnöző vagyok

Személyes érintettség okán kért szót Balla György, a Fidesz frakcióigazgatója az azonnali kérdések legvégén. Indulatos felszólalását - itt lehet megnézni - azzal kezdte, hogy Magyar Péter „már sokadjára nevezi a teljes Fidesz-KDNP-frakciót bűnözőnek. Állandóan azt mondja, nézzen körül Gulyás Gergő, hogy bűnözők ülnek mellette. Itt ülök mellette. Arra szerettem volna kérni, hogy jöjjön ide, nézzen a szemembe és mondja a szemembe, hogy bűnöző vagyok”.

Csakhogy Magyar Péter ekkor már nem volt a teremben, így Tarr Zoltán és Pósfai Gábor minisztereket kérte meg ugyanerre.

Balla ezek után azzal folytatta, hogy mondják meg neki, hogy az 1998 óta folyamatosan elkészített vagyonnyilatkozatban mit találtak, ami arra utal, hogy ő bűnöző? Vagy akármelyik képviselőtársáéban. „Mi nem tetszett a vagyonnyilatkozatomban? Az 1970-ben épült lakóház, amit használtam vettem? Vagy a Toyota Yaris gépjármű? Mi alapján vagyok bűnöző? Mi alapján bűnöző bármelyik képviselőtársam, aki itt ül?” (Nem kifejezetten Balla vagyonnyilatkozatára vonatkozó megjegyzés, ámde ide tartozik: Ha politikusként lopsz a közpénzből, azt nem kell beírnod a vagyonnyilatkozatodba. És ezt nem is tette meg eddig senki, Ballának olyan volt képviselőtársai sem, akiket jogerősen elítéltek.)

Balla aztán arra szólította fel a minisztereket, hogy ne érjék be annyival, hogy bűnözőnek nevezik, jelentsék is fel. „Vállalja a hamis vád kockázatát. Mert akkor ön lesz a bűnöző.”

Majd ezzel zárta a felszólalását: „De ezt, hogy kollektíve mindenkit bűnözőzünk? Ezt be kéne fejezni elsősorban a miniszterelnöknek!"

Ballának aztán több frakciótársa is gratulált a felszólalása után.

Pósfai Gábor belügyminiszter később, egy másik ügyben neki feltett kérdésre válaszolva reagált Ballára. Azt mondta, hogy „majd az igazságszolgáltatás eldönti, hogy ki a bűnöző, és ki nem. De azért azt hadd jegyezzem meg, hogy bűnösök közt cinkos aki néma, és akinek nem inge, ne vegye magára.