Elon Musk internetének hála hamarosan a Wizz Air járatain is lehet posztolgatni

A Wizz Air sajtóközleményt küldött ki, hogy közöljék, hivatalosan is véget vetnek annak a korszaknak, amiben „a repülés egyet jelentett a digitális detox-szal”, ugyanis a diszkont légitársaságok között elsőként fokozatosan elérhetővé teszik a Starlink műholdas internetet.

A szolgáltatáshoz szükséges átalakításokat 2027-től kezdik el a Wizz Air flottáján, hogy – ahogy írják – „az utasok gyors és megbízható internetszolgáltatást kapjanak akár 10 kilométer magasságban is”.

Elon Musk Starlinkjének vállalati értékesítési alelnöke szerint ezt a technológiát „pontosan arra fejlesztették ki, amire most használni fogják”, vagyis „a személyzet és az utasok zavartalan internetszolgáltatására utazómagasságon”.