Eszméleténél volt a fiú, aki kizuhant a székesfehérvári kollégium ötödik emeletéről

„A fiú eszméleténél volt, fejsérülést szenvedett, belső sérülések gyanúja is felmerült. Fájdalom- és vérzéscsillapítás, teljes teströgzítés után szállították sürgősségi osztályra” - írta az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) a 24.hu kérdésére.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter sajtóközleményben írta meg, hogy vasárnapról hétfőre virradó éjszaka a székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium egyik diákja kizuhant a kollégium ötödik emeletéről. A fiú túlélte az esést. Miután a mentők stabilizálták az állapotát, kórházba szállították. A kollégium diákjai azonnali pszichológusi támogatást kaptak.

Az OMSZ személyiségi jogokra hivatkozva arról nem adott tájékoztatást, hogy mennyire súlyosak a fiú sérülései.