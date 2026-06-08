„Ez egy nagyon veszélyes találkozó, de bízom a csibészbecsületben”

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Egy hozzánk eljutott hangfelvétel szerint Hanzel Henrik – aki egykor fontos pozícióban volt a Tisza Pártnál, és aki az utóbbi időben a párt alelnökének, Radnai Márknak a kampányát segítette – év elején a Mi Hazánk egy vidéki politikusával egyeztetett arról, hogy hozzájusson olyan információkhoz, amelyek terhelőek lehetnek Tóth Péterre, a Tisza akkori kampányfőnökére.

„Vagyunk így páran”

A hangfelvételen hárman beszélgetnek:

Budai Balázs, egy budapesti Tisza-sziget alapítója,

Hanzel Henrik, Radnai Márk kampánycsapatának tagja,

Varga Tamás, a Mi Hazánk baranyai politikusa, a pécsi városi közgyűlés tagja.

A pontos időpont nehezen meghatározható, Hanzel többször elmondja, hogy hetven nap van hátra a választásokig, ez február 1-jére utal, de a hangfájl metaadataiból az derül ki, hogy az január 30-án jött létre. A helyszínről annyit tudni a felvétel alapján, hogy Hanzelék látogatták meg Vargát, így nagy valószínűség szerint Pécsen vagy a baranyai város környékén találkozhattak egy vendéglátóhelyen. A hangfelvétel minőségéből megállapítható, hogy olyan eszköz rögzítette, ami Vargánál volt elhelyezve.

A hozzánk vágatlanul került hangfelvétel minőségét feljavítottuk, a lényegtelen részeket kivágtuk, amit minden esetben jelöltünk egy felvillanással:

A beszélgetés elején elhangzik, hogy a találkozót Budai szervezte meg Varga és Hanzel között. Azzal kezdik, hogy Varga korábban szóban és egy dokumentum formájában is eljuttatott Hanzeléknek információkat, amelyek Tóth Péterre nézve „nem kellemesek”. Hanzel azt mondja, megkapta, feldolgozta ezeket. A találkozás célja is ekkor válik világossá: „Henrik az az ember, aki meg tud szervezni Márkkal egy találkozót” – mondja Radnai Márkra utalva Vargának Budai.

Ezután rátérnek arra, hogy a mihazánkos Vargának mi a motivációja, amiről ő maga így beszél: „Annyi, hogy a Tóth Péter-féle kommunistákat nem szabad sehova beengedni.” Mire Hanzel így válaszol: „Vagyunk így egy páran ezzel.” „Csak az a baj, hogy szerintem elaludtatok, és az a baj, hogy visszaengedtétek ezeket… Odakerültek újra ezek a Bajnai-féle mindenféle szarok” – folytatja Varga. „Azért ne ülj fel minden történetnek, mert azért itt is vannak éleslátású emberek, ha megengeded” – válaszolja a tiszás Hanzel.

„Azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes találkozó, ezért megpróbálok nagyon óvatosan fogalmazni” – utal ekkor Hanzel arra, hogy kockázatosnak tartja, hogy ő egy mihazánkos politikussal találkozik. De, mondja, ennek ellenére bízik a „csibészbecsületben”.