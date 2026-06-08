„Ez egy nagyon veszélyes találkozó, de bízom a csibészbecsületben”

Egy hozzánk eljutott hangfelvétel szerint Hanzel Henrik – aki egykor fontos pozícióban volt a Tisza Pártnál, és aki az utóbbi időben a párt alelnökének, Radnai Márknak a kampányát segítette – év elején a Mi Hazánk egy vidéki politikusával egyeztetett arról, hogy hozzájusson olyan információkhoz, amelyek terhelőek lehetnek Tóth Péterre, a Tisza akkori kampányfőnökére.
A hangfelvételen hárman beszélgetnek:
A pontos időpont nehezen meghatározható, Hanzel többször elmondja, hogy hetven nap van hátra a választásokig, ez február 1-jére utal, de a hangfájl metaadataiból az derül ki, hogy az január 30-án jött létre. A helyszínről annyit tudni a felvétel alapján, hogy Hanzelék látogatták meg Vargát, így nagy valószínűség szerint Pécsen vagy a baranyai város környékén találkozhattak egy vendéglátóhelyen. A hangfelvétel minőségéből megállapítható, hogy olyan eszköz rögzítette, ami Vargánál volt elhelyezve.
A hozzánk vágatlanul került hangfelvétel minőségét feljavítottuk, a lényegtelen részeket kivágtuk, amit minden esetben jelöltünk egy felvillanással:
A beszélgetés elején elhangzik, hogy a találkozót Budai szervezte meg Varga és Hanzel között. Azzal kezdik, hogy Varga korábban szóban és egy dokumentum formájában is eljuttatott Hanzeléknek információkat, amelyek Tóth Péterre nézve „nem kellemesek”. Hanzel azt mondja, megkapta, feldolgozta ezeket. A találkozás célja is ekkor válik világossá: „Henrik az az ember, aki meg tud szervezni Márkkal egy találkozót” – mondja Radnai Márkra utalva Vargának Budai.
Ezután rátérnek arra, hogy a mihazánkos Vargának mi a motivációja, amiről ő maga így beszél: „Annyi, hogy a Tóth Péter-féle kommunistákat nem szabad sehova beengedni.” Mire Hanzel így válaszol: „Vagyunk így egy páran ezzel.” „Csak az a baj, hogy szerintem elaludtatok, és az a baj, hogy visszaengedtétek ezeket… Odakerültek újra ezek a Bajnai-féle mindenféle szarok” – folytatja Varga. „Azért ne ülj fel minden történetnek, mert azért itt is vannak éleslátású emberek, ha megengeded” – válaszolja a tiszás Hanzel.
„Azt gondolom, hogy ez egy nagyon veszélyes találkozó, ezért megpróbálok nagyon óvatosan fogalmazni” – utal ekkor Hanzel arra, hogy kockázatosnak tartja, hogy ő egy mihazánkos politikussal találkozik. De, mondja, ennek ellenére bízik a „csibészbecsületben”.
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Úgy volt, hogy visszavonul, most mégis nemzetbiztonsági főtanácsadó lett a Tisza kampányfőnöke. Érthető, hogy egy ilyen pozícióra miért kipróbált, megbízható embert választott Magyar Péter, de Magyarországon frissek a rossz tapasztalatok a politikai kampányok és a titkosszolgálatok közös metszetéről.
Őszintén nem szerettem volna valóságshow-t csinálni a magyar politikából, mondja Vogel Evelin, akinek újabb politikai párt alapítása is megfordult a fejében, mióta szakított Magyar Péterrel. Azt csak remélni tudja, hogy nem kerül börtönbe a zsarolás miatt.
Hanzel Henrik állítása szerint kiábrándult a médiából, és vállalkozóként a Dallas benzinkúthálózat társtulaja lett. Emellett Magyar Péter egyik fő embere, tanácsadója, pénztárnoka is volt, de állítólag „már nincs a párt környékén”.