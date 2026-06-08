Ezrek vonultak arra a 11 éves francia kislányra emlékezve, akinek feltételezett gyilkosát már ismerték a hatóságok, csak nem hallgatták ki

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Franciaországban több ezer gyászoló vett részt egy csendes felvonuláson annak a 11 éves kislánynak a tiszteletére, akinek meggyilkolásra hatalmas felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a rendőrség elmulasztotta kihallgatni a gyilkosság feltételezett gyanúsítottját a korábbi, szintén gyerekek ellen elkövetett visszaélésekkel kapcsolatos vádak miatt.

A gyászoló, fehérbe öltözött menetet a lány, Lyhanna szülei vezették a délnyugati Fleurance faluban, egy „Soha többé” feliratú molinót tartva maguk előtt. A Guardian beszámolója szerint a vonulók gyásza megdöbbenéssel és haraggal keveredett.

Fotó: ISABELLE SOURIMENT/Hans Lucas via AFP

A gyilkosság nagy és heves vitát váltott ki Franciaországban az igazságszolgáltatási rendszer késedelmeiről és hiányosságairól. Kiderült, hogy a Lyhanna eltűnésével és meggyilkolásával kapcsolatban őrizetbe vett férfit már 2017 óta figyelte a rendőrség. Emmanuel Macron francia elnök elismerte, hogy „elfogadhatatlan” hiba történt a jogrendszerben.

Lyhannát május 29-én látták utoljára iskola után a délnyugat-franciaországi Gers megyében. Két nappal később Fleurance közelében, egy mezőgazdasági területen találták meg a holttestét. Az ügy fő gyanúsítottja egy 41 éves férfi, Jérome Barella, aki Lyhanna egyik barátjának apja, és két tanú szerint a lányt az eltűnése délutánján az ő autójában látták. Barella tagadta, hogy megölte volna a lányt, a rendőrségnek azt mondta, a helyi uszodához vitte autójával.

Letartóztatása után kiderült, hogy tavaly augusztusban egy 10 éves kislány anyja a rendőrséghez fordult azzal a váddal, hogy Barella többször is megerőszakolta a lányát. Az előzetes nyomozás után az ügyet idén januárban továbbította a rendőrség az ügyészségnek azzal az utasítással, hogy hallgassák ki a gyanúsítottat.

A jelentések szerint azonban az ügyészség hetekig nem indított eljárást az ügyben, majd további hat hétbe telt, mire nyomozókat rendeltek ki. Barellát a Lyhanna elrablása és meggyilkolása előtti három hónapban még mindig nem keresték meg, és nem idézték be kihallgatásra.

De a férfival szemben más, hasonló vádak is felmerültek:

  • 2017 decemberében egy anya jelentette, hogy 17 éves lánya kapcsolatban állt a férfival, de az ügyet 2018-ban ejtették, miután a lány azt mondta, hogy beleegyezett a kapcsolatba.
  • 2021-ben azért bocsátották el állásából – egy iskolában takarított –, mert állítólag nem megfelelő módon viselkedett egy diáklánnyal online. Az nem derült ki, hogy ezt akkoriban jelentették-e a rendőrségnek.
  • 2022 januárjában pedig azzal vádolták meg, hogy megerőszakolt egy hétéves gyereket délnyugat-franciaországi otthonában. Az ügyet átadták a helyi ügyésznek, de 2024-ben bizonyíték hiányában elutasították.

Gérald Darmanin francia igazságügyi miniszter közlése szerint jelenleg 3 millió rendőrségi feljelentés halmozódott fel, ezek közül 70 ezer nemi erőszakkal vagy szexuális bántalmazással kapcsolatos. Darmanin, aki tavaly utasította a rendőrséget, hogy a szexuális bántalmazási ügyeket kezeljék kiemelten, „rémisztőnek” nevezte a helyzetet. „Nem tudtuk nyomon követni a feljelentéseket. Teljes felelősséget vállalok ezért. Felháborít ez a helyzet. Nem megyek nyaralni. Egy magas rangú bíró sem megy nyaralni, amíg nem találkozom egyenként az összes ügyésszel, hogy áttekintsük a helyzetet.”

(Guardian)

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Benics Márk
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