Faragni tudott a brutális költségvetési hiányból a Tisza-kormány az első hónapjában, de ebben még nincs semmi rendkívüli

Első ránézésre igazán kedvezően indított költségvetési szempontból a Tisza-kormány, május volt ugyanis már az első teljes hónapja az új kormánynak. A Pénzügyminisztérium gyorsjelentése szerint az államháztartás központi alrendszerének hiánya 3806,3 milliárd forint volt, ami a költségvetési törvényben rögzített, 4218 milliárdos hiánycél 90,2 százalékának felel meg. Egy hónappal ezelőtt az éves hiánycél 91 százalékán állt a teljesülés, vagyis az Orbán-kormány komplett pénzügyi roncsot hagyott az új kormányra, miután igyekeztek minden mozdítható pénzt kiszórni vagy akár előrehozni bizonyos kifizetéseket, támogatásokat.

A 3806,3 milliárd forint egyébként az elmúlt évek legnagyobb május végi hiánya, az egy évvel korábbi állapotnál bő 1000 milliárd forinttal több.

Mindenesetre ehhez a 0,8 százalékpontos csökkenéshez az kellett, hogy csak május hónapban 43,5 milliárd forintos többletet hoztak össze. Vagyis a hó végén még ennyi maradt a kasszában a májusban befolyt bevételek és kiadások egyenlegeként.

Ezt azonban mégis nehéz az új kormány javára írni, hiszen az elmúlt években már szinte trendszerűen a május többletes hónappá vált, ahogy ez az alábbi ábrán is jól látható.

Májusban a bevételek alakulását egyébként érdemben befolyásolta, hogy az év végi elszámolásokhoz kapcsolódó befizetések határideje hétvégére esett, ezért a fizetések már június 1-re, egy hétfői napra tolódtak, írja közleményében a Pénzügyminisztérium.

Bár a részletes adatokat és mérleget majd csak két hét múlva teszik közzé, néhány főbb tételt elárultak: