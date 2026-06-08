Megbukott a francia-német hadiipari projekt, nem lesz közös vadászgép

Évekig folyó előkészületek dacára megbukott a harci repülőgépek közös fejlesztését célzó francia-német program (FCAS). Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök arra a közös következtetésre jutott, hogy a francia Dassault és az európai Airbus vállalatok nem tudnak egymásra találni a területen, közölték német kormányzati források Berlinben hétfőn.

A 100 milliárd eurósra tervezett FCAS-program keretében fejlesztendő gépek eredetileg a 2040-es évek közepére váltották volna le a német Eurofighter és a francia Rafale harci repülőket. A program egyben az amerikai védelmi ipari fejlesztésekre adott válaszként is szolgált volna. Ugyanakkor a Dassault és az Airbus nem tudott megegyezni a munkamegosztásról és az új fejlesztések szabadalmi jogairól.

Ezért a német kormány már régóta le akarta fújni a közös harci repülőgép fejlesztését, Macron azonban ragaszkodott hozzá. Az FCAS-nak ugyanis Európa legnagyobb közös hadiipari projektjévé kellett volna válnia, ezért nagy szimbolikus politikai jelentőséggel bírt.

A német kormánykörök szerint Merz és Macron az Európai Uniónak a montenegrói Tivatban tartott nyugat-balkáni csúcstalálkozóján vitatta meg a kérdést. A két politikus előzőleg hasztalan próbálta az érintett vállaltokat megállapodásra ösztökélni. Jelen körülmények között így feltehetően két különböző harci repülőgépet fognak kifejleszteni. A Dassault tovább akarja fejleszteni a meglévő Rafale-t, az Airbus pedig a svéd Saab hadiipari vállalattal állhat össze, vagy pedig egy harci repülők fejlesztését szolgáló brit-japán-olasz projektbe szállhat be.

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Merz korábban már többször is felhívta a figyelmet arra, hogy Németországnak a francia kormánytól eltérő követelményei vannak egy harci repülő iránt. Párizs szempontjából az új repülőnek képesnek kell lennie atomfegyverek hordozására, illetve arra, hogy repülőgép-hordozón le tudjon szállni.

A berlini kormánykörök hangsúlyozták egyben, hogy a mostani döntés nem jelenti a közös hadiipari együttműködések végét.

Az ügyre rálátással bíró egyik európai forrás szerint a felek továbbra is együttműködnek egy magasabb szintű rendszer kiépítésében, amelynek célja a repülőgépek és drónok fejlesztésének összekapcsolása. Ez utóbbi megtartaná az FCAS nevet is. A felek ezenkívül egy július közepére tervezett német-francia kormányülésen ütemtervet készülnek megvitatni további közös hadiipari projektekkel. (MTI)