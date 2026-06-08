Megint hozzányúl a Tisza az Alaptörvény-módosításhoz

A Tisza meg akarja szüntetni az egyetemeket is fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (KEKVA) - vagyis a NER párhuzamos valóságát -, de az ehhez szükséges Alaptörvény-módosítást átírják. A javaslatot a Fidesz azért is kritizálta, hogy az az alapítványok teljes államosításával járna, holott azok egy részében van magán- illetve céges vagyon is. A módosítás alapján ezt is orvosolhatják.

A hvg.hu azt írja, a Törvényalkotási Bizottság kedden az új szöveget tárgyalja. A módosításban – melyet általánosan a kormánypárti képviselők nevében nyújtottak be, - egyértelművé teszik, hogy a cél a KEKVA-rendszer alkotmányosan rendezett kivezetése.

Az eredeti javaslatban a többi között az állt, hogy „a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány vagyona nemzeti vagyon.”

Fotó: Bankó Gábor/444

Ugyanez a mondat az új változatban úgy szól, hogy „az Alaptörvény tizenhatodik módosításának hatálybalépésekor működő közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány részére az állam által alapítóként, csatlakozóként vagy más jogcímen juttatott vagyon, e vagyon hozama, valamint ezek helyébe lépett vagyon tulajdonjoga, továbbá az alapítványnak biztosított vagyonkezelői jogok az államra az alapítvány megszűnésekor ingyenesen visszaszállnak.”

Vagyis a szövegben egyértelműsítik, hogy az állam által adott vagyonról van szó. Azt is beleírnák, hogy az alapítványok működését és megszüntetését egy külön törvényben határozzák meg, mint ahogy arról eredetileg is szó volt.

Az indoklás szerint elkerülnék azt a jogbizonytalanságot, hogy az Alaptörvény-módosítás hatályba lépésekor azonnal állami vagyonná váljon a működő alapítványok vagyona, és marad idő az átmenetre.

Az Alaptörvény-módosítás volt az egyik első tiszás javaslat, amihez egy módosító már befutott, az azt rendezte, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése érdekében ne kettő, hanem csak egy mondatot húzzanak ki az Alaptörvényből. A Fidesz ugyanis oda jutott, hogy a Tisza a migráció előtt akar utat nyitni.