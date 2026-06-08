Ruff a fideszes képviselőnek: „Van-e pártállam? 16 évnyi Fidesz után ön kérdezi ezt tőlem?!”

Első parlamenti felszólalásában ismét a gyász öt fázisáról beszélt és kiosztotta a Fideszt Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter.

A fideszes Panyi Miklós az azonnali kérdések órájában azt tudakolta Rufftól, hogy „ez már a pártállam-e”, hiszen szerinte a Tisza 53 százalékkal nyert, mégis „a választásokat követően azonnal megtámadták az összes, demokratikusan megválasztott alkotmányos szerv vezetőjét (a fideszes kétharmaddal kinevezettekről beszél, akiket Magyar Péter Orbán-bábnak tart, és felszólította őket lemondásra). Panyi szerint ezeket az embereket erőszakosan akarják eltávolítani, „ahogy ezt egy pártállamban szokás”, ahogy a népszerű polgármestereket is el akarják távolítani.

Megkérdezte, tényleg gondolkodik-e a Tisza abban, hogy a polgármesteri mandátumot is két ciklusban korlátozzák, miért párt-, magán- vagy céges mailekről kérnek be a kormányzatot érintő gazdasági és kormányzati anyagokat, illetve miért rúgnak ki 10 perc alatt 10-15 éve a közigazgatásban dolgozó egyszerű adminisztrátoroknak.

Ruff a válaszát azzal kezdte, hogy a Fideszre szavazó 2,5 millió embert tiszteli meg a válaszával – itt voltak közbekiabálások -, majd megismételte, amiről a miniszter-jelölti meghallgatásán beszélt: „a gyásznak vannak fázisai: tagadás, harag, alkudozás, depresszió, elfogadás. Ahogy látom, egy hónapja önök még a tagadás állapotában vannak, még mindig.”

Ruff Bálint Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Majd felkérdezte Panyit, hogy mégis mire kíváncsi tőle 16 év kétharmados kormányzás után, amiből 6 évig rendeletben kormányzott a Fidesz. Szerinte inkább el kellene gondolkodnia azon, mit műveltek az elmúlt 16 évben az országgal.

„Van-e pártállam? Ön kérdezi ezt? 16 évnyi Fidesz után ön kérdezi ezt tőlem?!”

A tiszások tapsoltak, Ruff folytatta: ilyet 2010-ben látott legutóbb, amikor az MSZP elvesztette a választást, és a nagy pártból kicsi lett. A miniszterek és államtitkárok ugyanúgy ültek be, mint most a fideszesek, egy kis frakcióba. „Vártak, néztek, fujjogtak a fideszesekre, hogy majd visszajövünk fél év múlva, úgyis meg fognak bukni. Ugyanezt csinálják önök. Ahhoz, hogy valamit kicsit változzanak, először nézzenek magukba, számoljanak el, hogy mit műveltek ezzel az országgal, 16 év alatt hogyan lopták fel, fosztották ki az országot, ha megvan és bocsánatot kértek, utána beszélgessünk tovább.”

Panyi a viszonválaszában próbálta kioktatni Ruffot, hogy nem válaszolt a három konkrét kérdésére, és azzal zárta a hozzászólást, hogy „a jelenről beszéljen, ne a múltról.” Mindezt úgy, hogy a Fidesz még akkor is „elmúltnyolcévezett” 2010 után, mikor már 8 éven túl is ők voltak hatalmon.

Ruff megint a gyásszal jött, de szerinte nem baj, hogy a Fidesz még mindig tagadásban van, annál kisebb lesz a frakciója. Közölte, hogy ő személy szerint nem rúgott ki senkit, a Miniszterelnökségen magasabb beosztásban is dolgoznak majd olyanok, akik a Fidesz alatt is állományban voltak. Senkit nem rúgnak ki politikai hovatartozás miatt, aki nem bűnöző. Itt is folyamatosan közbeszóltak a fideszesek, az alelnök már csengetett, hogy lejárt az idő, Ruff viszont még befejezte a gondolatot: hiába mond bármit a Fidesz, a hatalmi ágak szétválasztása érvényben van, hiába kenik rájuk, hogy ők ítélkeznek, annak megvannak a szervei. „Egy biztos: ha majd dolgozni fognak, akkor dolgozni fognak.”