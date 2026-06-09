A fideszes minisztereknek nekimenő Biró Ferenc úgy állítja be, mintha az interjúja miatt emelt volna ellene hirtelen vádat az ügyészség

Biró Ferenc koncepciós, politikai indíttatású eljárásnak tartja az ellene kedden bejelentett vádemelést, és úgy állítja be a történetet, mintha arra valószínűleg a vasárnap adott interjúja miatt kerülne sor éppen most.

Biró az Integritás Hatóság elnökeként vasárnap este adott egy hosszú interjút, melyben azt állította, hogy a Fidesz-kormány megpróbálta ellehetetleníteni a működését, mert azt látták, hogy ő tényleg ki akarja vizsgálni a korrupciós ügyeket. Biró szerint ezzel függ össze az a 2024-ben indított nyomozás is, melyben egy alkaommal Biró otthonát is TEK-esek szállták meg, és szerinte a családját is megfélemlítették.

Biró akár azért is időzíthette így a megszólalását, mert sejthette, hogy néhány napon belül az ügyészség nyilvánosság elé lép az ellene szóló vádirattal, és ennek akart elévágni. A Központi Nyomozó Főügyészség mindenesetre kedden éppen ezt tette, közölve, hogy szerintük Biró az általa elkövetett „bűncselekményekkel 140 millió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak”.

Biró ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. Fotó: Németh Dániel/444

Biró most úgy keretezi az ellene való vádemelést, mintha az az interjújában elmondottakra adott válasz lenne. „Különösen beszédesnek tartom az ügy időzítését: mindez azt követően történt, hogy múlt hét közepén megjelentek az első beharangozók a DE! Akcióközösségnek adott interjúmról, amely komoly vihart kavart, és amelyben az elmúlt évek nagy közpénzszivattyúiról beszélek, rámutatva olyan összefüggésekre, amelyeket egyesek rejtve szerettek volna tartani” - írja kedd délutáni közleményében.

Ebben újra elmondja, hogy politikai indíttatásúnak tartja a vele szemben indított eljárásokat, és azt hangsúlyozza, hogy ezeket még az előző kormány alatt kezdték. Azt is aggasztónak nevezi, hogy ez éppen akkor történik, „amikor a parlament elé kerül az antikorrupciós törvényjavaslat, amely végre érdemi eszközöket adhat az Integritás Hatóság kezébe az elmúlt években a nemzet és az ország vagyona ellen elkövetett visszaélések feltárására”, és régi ügyeket is újranyithatnának.

„A vádemelést teljes mértékben indokolatlannak tartom, ugyanakkor maximálisan bízom a bíróságok objektív működésében és a bírói függetlenség érvényesülésében. Meggyőződésem, hogy a bírósági eljárás és az objektív bizonyítás során egyértelműen be fog bizonyosodni ártatlanságom, vétlenségem”

- írja az Integritás Hatóság bűncselekményekkel vádolt elnöke.