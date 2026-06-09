A K&H szakértője szerint fordulat kell a magyar gazdaságban

Tempót válthat a magyar gazdaság idén, de így is csak 1,5 százalékos GDP-bővülést vár a tavalyi 0,4 százalék után Németh Dávid, a K&H vezető elemzője (ő volt az, akire egy tavaly novemberi prognózisa után előbb Orbán Viktor, majd nettó hírhamisítást elkövetve a teljes közmédia rászállt). Németh szerint jövőre 2,5 százalékra emelkedhet a GDP-bővülés, majd 2028-tól érheti el az éves bővülés üteme a 3 százalékot. Mindenesetre már az idei GDP-bővülés 2022 óta nem látott rekordot jelenthet; az elmúlt három évben összességében nagyjából stagnált a gazdaság:

Németh Dávid prognózisa szerint az infláció az idén éves átlagban 3 százalék körül alakulhat, jövőre azonban 4 százalék közelébe emelkedhet. A szakértő szerint „a magyar gazdaságra tehát lassú bővülés vár”, és arra is felhívta a figyelmet, hogy a hosszabb távon fenntartható, stabil növekedéshez „hatékonysági, versenyképességi és termelékenységi” előrelépésre, illetve fordulatra is szükség van.

Fotó: Bankó Gábor/444

A költségvetésről legkorábban akkor lehet beszélni, ha az új kormányzat augusztusra elkészíti az idei tervek felülvizsgálatát, illetve ősszel nyilvánosságra hozza saját 2027-es terveit. Az viszont már az eddig megjelent információk alapján látszik, hogy „nagyon fegyelmezett költségvetési politikára lesz szükség” a kormány ígéretének eléréséhez, vagyis ahhoz, hogy 2030-ra költségvetési oldalról teljesülhessenek az euró bevezetésének feltételei. „Ez nemcsak a hiány fokozatos csökkentését feltételezi, hanem kiszámítható gazdaságpolitikát is” – fogalmazott Németh Dávid.

A szakértő szerint azután, hogy idén eddig 8 százalékot erősödött a forint az euróval szemben, megnőtt az MNB mozgástere a kamatcsökkentésre, „ugyanakkor az erős optimizmus kockázatot is hordoz: egy nemzetközi vagy hazai piaci hangulatváltás (…) hirtelen árfolyamgyengülést okozhat”. Ezzel együtt arra számít, hogy a jegybank idén megkezdi a kamatcsökkentést, és a most 6,25 százalékos alapkamat év végén 5,75 százalékon áll majd.