A kormány megtette az első lépést a tankönyvkínálat bővítése felé: pályázatot írtak ki a meglévő tankönyvek kiegészítésére

Hétfőn a kormány honlapjára felkerült az oktatási miniszter egy nyilvános felhívása „közismereti tankönyvekhez kapcsolódó kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulástámogató tartalmak bevonására a 2026/2027. tanévi tankönyvellátásba” tárggyal. Olyan könyvkiadók jelentkezését várják, méghozzá szoros határidővel, a közzétételtől számított tíz napon belül, amelyek vállalják a köznevelésben alkalmazható közismereti tankönyvekhez kapcsolódó kiegészítő kiadványok, digitális tananyagok és speciális tanulástámogató tartalmak elkészítését.

A felhívás szerint „a minisztérium hosszabb távon tervezi a tankönyvellátás rendszerének átfogó felülvizsgálatát és reformját”, de a mostani kiírás „nem ezt a rendszerszintű átalakítást valósítja meg, hanem a 2026/2027. tanévi tankönyvellátás biztonságának megőrzése mellett, rövid távon teremt lehetőséget a tankönyvjegyzéki kínálat bővítésére és az iskolák választási lehetőségeinek szélesítésére”.

Nyomtatott vagy nyomtatható munkafüzetek, gyakorlófüzetek, feladatgyűjtemények, szöveggyűjtemények, atlaszok és térképi eszközök, kislexikonok, szótárak, illetve egyéb tanulói segédletek, továbbá többek között digitális tananyagok, digitális feladatbankok, adaptív vagy differenciált gyakorlást támogató digitális tartalmak, online vagy offline használható interaktív eszközök és pedagógusok által szerkeszthető, kiosztható vagy értékelhető digitális feladatcsomagok készítése szerepel a minisztériumi felsorolásban. A pályázat minisztériumi honlapja itt található.

„Tudom, hogy sokan a teljesen szabad tankönyvválasztást tartanák ideálisnak. Ennek megteremtése időt és átgondolt szakmai munkát igényel. Addig sem szeretnénk egy helyben állni” – írta a felhívásról Lannert Judit oktatási miniszter a Facebook-oldalán. Ezért most megnyitják a lehetőséget „olyan minőségi kiadványok és digitális tartalmak előtt, amelyek eddig nem vagy csak korlátozottan voltak elérhetők az állami tankönyvellátás rendszerében”. A miniszter szerint ez „egy fontos első lépést tettünk a tankönyvellátás megújítása felé”. Az oktatási kormányzat célja az, hogy a pedagógusok több szakmai lehetőség közül választhassanak, illetve szeretnék, ha „a diákok olyan tanulást segítő eszközökhöz férhetnének hozzá, amelyek jobban igazodnak az eltérő igényekhez, képességekhez és tanulási utakhoz”.