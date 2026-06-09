Brutális támadás, sokk és készülő zavargások Belfastban, ahol egy bevándorló megpróbált lefejezni egy embert az utcán

Brutális támadás történt hétfő este Belfastban, ami után katolikusok és protestánsok az ellentéteket ideiglenesen félretéve terveznek kedden az utcára vonulni, hogy a bevándorlók ellen tüntessenek. A feszültség meglehetősen aggasztja az észak-ír és a brit kormányt is, attól tartanak, hogy zavargások alakulhatnak ki.

A hétfő esti támadásról készült videót inkább nem tesszük ki, aki kíváncsi rá, itt megnézheti. A felvételen azt látni, hogy egy fekete férfi lovaglóülésben ülve ütlegeli a fejét a földön fekvő áldozatának, majd a nála lévő konyhakéssel vagdossa a nyakát. A járókelők azt kiabálják, hogy megpróbálja levágni a férfi fejét, majd többen is odarohannak, elkezdik ütlegelni és próbálják arrébb vonszolni a támadót, mielőtt egy rendőr is megérkezik.

Egy kocka a belfasti támadásról készült videóból. Fotó: X.com

Az áldozat életben, de kritikus állapotban van - írja a Guardian. A rendőrség még nem közölte, hogy volt-e bármi előzménye az este fél 11 körül történt brutális támadásnak, de azt már lehet tudni, hogy az elkövető egy szudáni származású, harminc éves férfi, akit letartóztattak.

Keir Starmer brit miniszterelnök szörnyűnek és undorítónak nevezte a támadást:

„Semmiképpen sem tűröm az ilyen visszataszító erőszakos jeleneteket az utcáinkon. Gondolataim mindenekelőtt az áldozattal vannak, és köszönetet mondok az elsősegélynyújtóknak, beleértve a közbeavatkozó lakosságot is”

- mondta. A rendőrség szintén kiemelte, hogy a szemtanúk hősiesen viselkedtek, a saját életüket kockáztatva szálltak szembe a késes támadóval.

A rendőrség szerint egyelőre semmi sem utal terrortámadásra. Az elkövető az első hírek szerint legálisan, érvényes tartózkodási engedéllyel tartózkodott az Egyesült királyságban, ahová Dublinból ment át.

Az eset után kedd esti tüntetésekre szólítottak fel Belfastban, melyeken az erőszakellenesség papírforma szerint migráció- és idegenellenes követelésekkel keveredhet. A rendőrség erőszakos megmozdulásoktól és zavargásoktól tart, a brit kormány részéről Hilary Benn észak-ír-ügyi miniszter pedig azt nyilatkozta, hogy a Belfastba tervezett tüntetések senkinek sem fognak segíteni, és csak megterhelik a rendőrség erőforrásait.

Vizsgálati terület a belfasti gyilkossági kísérlet helyszínén. Fotó: PAUL FAITH/AFP

A nagyobb politikai hullámok még csak most jönnek majd. A kiindulópont, hogy Farage jobboldali pártja, a közvélemény-kutatások után már a helyhatósági választásokon is nagy áttörést elérő Reform UK már ezelőtt is a bevándorlási politika radikális szigorításával, és Trump rendfenntartóihoz hasonló erőszakszervek felállítását követelte az illegális bevándorlók deportálására. Az idegenellenes érzelmeket május végén már egy másik bűnügy is az egész Egyesült Királyságban felkorbácsolta: akkor egy szikh férfi késelt halálra egy 18 éves, a szórakozóhelyről hazafelé tartó fiút, majd azt állította, hogy valójában ő volt az áldozat, akit rasszista atrocitás ért. A kiérkező rendőrök neki hittek, és megbilincselték a négy késszúrástól éppen haldokló fiút, aki aztán perceken belül meghalt a helyszínen.