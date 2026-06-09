Felgyújtott busz, petárdafüst és szélsőjobbos zavargások Belfastban

Beigazolódtak a rendőrség félelmei: az előző napi brutális késelés után bevándorlóellenes zavargások törtek ki kedd este Belfastban. Az utcákon több negyedben is veszélyes a helyzet, már felgyújtottak egy buszt, és az események a jelek szetrint még csak most bontakoznak ki igazán.

Mint megírtuk, hétfő este egy szudáni bevándorló az utcán megkéselt, és megpróbálta levágni a fejét egy embernek, akinek az életét csak a hősiesen közbeavatkozó járókelők mentették meg, de az áldozat jelenleg is kritikus állapotban van.

A brit rendőrség már napközben is azzal számolt, hogy az északír fővárosban az eset után utcai zavargások törhetnek ki. Több szélsőjobbos figura is utcai tiltakozásokra hívott fel ugyanis, és a jelek szerint még az egyébként szemben álló katolikus és protestáns szereplők is együtt akartak a bevándorlók ellen menni.

A bevándorlóelélenes, sokszor rasszista felhívásokat jobboldali véleményvezérek is megosztották, így például Tommy Robinson konkrét gyülekezési helyszíneket jelölt meg a városban. Az ő posztját Elon Musk is megosztotta azzal a szöveggel, hogy csak a rendszeres és hangos tiltakozás hozhat változást.

Az észak-ír rendőrség vezetői kétségbeesett felhívásokkal próbálták megelőzni a zavargásokat - a jelek szerint azonban mérsékelt sikerrel.

„Megértem, hogy a tegnapi gyilkossági kísérlet a félelemtől a haragig sokféle érzelmet fog felkavarni, de kérem, kérem, hagyják, hogy a rendőrség akadályok nélkül és a rendbontással kapcsolatos aggodalmaktól mentesen végezze a munkáját. Ne hagyjuk, hogy olyan emberek, akik semmit sem tudnak Észak-Írországról, messziről, a közösségi médián keresztül befolyásolják az észak-írországi emberek viselkedését. Emlékezzünk azoknak a polgároknak a viselkedésére, akik tegnap este megmentették egy ember életét. Valójában ők határozzák meg az észak-ír társadalmat”

- tett közzé felhívást Jon Boutcher, az észak-ír rendőrség vezetője. Michelle O'Neill, Észak-Írország első minisztere is arról adott ki nyilatkozatot, hogy azok, akik feszültséget próbálnak szítani, különösen a közösségi médiában, „nem minket képviselnek”.

Kedd délután azonban így is egyre többen mentek Belfastban az utcákra, a belvárosban és több másik városnegyedben is. Délután négyre a belfasti belvárosban, a Sandy Row-n már az összes külföldi tulajdonban lévő üzlet lehúzta az rolót, és az alkalmazottak inkább hazamentek, mielőtt elkezdődik a balhé.

Erre nem is kellett sokat várni: a bevándorlóellenes protestálók több helyen téglákkal törték be az ablakokat, volt, ahol símaszkos férfiak rontottak be a házakba, miközben a levegőt sűrű füst töltötte meg a petárdáktól - tudósít a Guardian.

Észak-Írországban a rendőrség már bejelentette, hogy a következő napokban országosan fokozott rendőri jelenlétre készülnek - azt azonban, hogy a zavargások mennyire fognak eszkalálódni, még nem lehet látni. Az események többek között a Sky News-on is élőben követhetők, a belfasti drónfelvételek és helyszíni beszámolók egyaránt sokatmondóak.