Kitiltották Franciaországból az izraeli pénzügyminisztert is

Az izraeli pénzügyminisztert, Becalel Szmotricsot is kitiltották Franciaországból, amiért „aktívan népszerűsíti Ciszjordánia annektálását” és „nyíltan követeli Gáza újbóli elfoglalását” – jelentette be Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter.

Ő a második izraeli kormánytag, akire ilyen intézkedés vonatkozik, miután május 23-án az ultranacionalista, szélsőjobboldali Itamár Bengvír izraeli belbiztonsági minisztert már eltiltották attól, hogy Franciaország területére lépjen. Őt azért, mert közzétett egy felvételt, amelyben megalázó helyzetben ábrázolja és kigúnyolja a Global Sumud segélyflottilla Gázába tartó, a tengeren elfogott és őrizetbe helyezett aktivistáit.

„Becalel Szmotrics aktívan népszerűsíti Ciszjordánia annektálását, szintén nyíltan hirdeti új telepek létrehozását Ciszjordániában, Gáza újbóli elfoglalását, a Palesztin Hatóság gazdasági összeomlását és annak káros következményeit a palesztin népre nézve: ez egy olyan politika, amelyet a nemzetközi közösség túlnyomó többsége, amely határozottan elkötelezett a kétállami megoldás mellett, nem tud elfogadni” – közölte a francia külügyminiszter, hozzátéve, hogy „négy telepes szervezet vezetőjének és 21 erőszakos telepesnek” szintén megtiltották a belépést Franciaországba.

Becalel Szmotrics izraeli pénzügyminiszter 2023. március 5-én. Fotó: Gil Cohen-Magen/AFP

Barrot azt is jelezte, hogy „új szankciókat vezettek be az újabb ciszjordániai telepek és az erőszak fokozódásáért felelős személyek ellen” közösen az Egyesült Királysággal, Kanadával, Ausztráliával, Új-Zélanddal és Norvégiával. A miniszter nem részletezte az intézkedéseket és nem nevezte meg a célzott személyeket. Az öt ország már 2025. június 10-én bejelentette, hogy kitiltják a területükről a két izraeli minisztert, „erőszakra való uszítással” vádolva őket palesztinok ellen, elsősorban Ciszjordániában. Az izraeli kormány akkor elítélte ezeket a szankciókat, „botrányosnak” minősítve azokat.

Izrael 1967 óta megszállva tartja Ciszjordániát. Az izraeli–palesztin konfliktushoz fűződő erőszak a gázai háborúval párhuzamosan erősödött meg, ami azután tört ki, hogy a Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-én Izrael ellen példátlan terrortámadást hajtott végre.

Az AFP francia hírügynökség összesítése szerint a Palesztin Hatóság úgy tudja, hogy mintegy 1080 palesztint (harcosokat és civileket) öltek meg Ciszjordániában izraeli katonák vagy telepesek. Izraeli hivatalos adatok szerint legalább 46 izraeli (civilek és katonák) halt meg palesztin támadásokban vagy izraeli katonai műveletek során.

A múlt héten Franciaország kitiltotta Izraelt a világ egyik legnagyobb fegyverexpójáról, a párizsi Eurosatoryról is. (MTI)