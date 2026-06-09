Lecserélte Győrfi Pált a mentőszolgálat, már be is mutatták az új szóvivőt

Az Országos Mentőszolgálat megbízott főigazgatója, dr. Constantinovits Miklós egy reels videóban jelentette be kedden: a szóvivői feladatok ellátásával a mai naptól Szűcs Brigitta mentőtisztet bízza meg. A mentőszolgálat eddigi szóvivője, Győrfi Pál állományban marad – hogy milyen munkakörben, arról nem volt szó –, eddigi munkáját megköszönték.

A videóból kiderült, hogy Szűcs Brigitta 2018-ban, az első női mentőápolók között csatlakozott az OMSZ-hez. A Központi Mentőállomáson dolgozott, később mentőtiszti diplomát szerzett. Végez kivonuló munkát, emellett a Központi Irányító Csoportban segélyhívásokat fogad, valamint oktatásszervezőként az új belépők felkészítését és bajtársai továbbképzését támogatja.

Győrfi Pál úgy kommentálta leváltását: „Előttem az utódom. Fogadjátok szeretettel Szűcs Brigitta szóvivő bajtársnőt! 43 éve csatlakoztam az Országos Mentőszolgálathoz, számomra ez Hivatás az Életért” – írja a 24.hu. Bár mentőszolgálati dolgozóként pártpolitikától mentes tevékenységet végzett, Győrfi 2023-ban részt vett és beszédet is mondott a Fidelitas kongresszusán, a 2024-es önkormányzati választás előtt őt is mérték lehetséges fideszes főpolgármester-jelöltként.