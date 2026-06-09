Senki nem verte még meg idén a magyar válogatottat, Kazahsztán sem

Kazahsztán ellen 3-1-re nyert a magyar futballválogatott Debrecenben, így 2026-ban még mindig veretlen. Mondjuk, ellenfeleket is jól választottunk az őszi Nemzetek Ligája-meccsek előtt: Szlovénia (1-0), Görögország (0-0) és Finnország (2-1) voltak az ellenfelek.

A finnek elleni meccshez hasonlóan Marco Rossi szövetségi kapitány most is avatott újoncokat. A felcsúti Markgráf Ákos a kezdőben, Pécsi Ármin és Tóth Rajmund csereként.

A magyar válogatott az első félidőben nem volt meggyőző, és nem csak azért, mert a 9. percben a kazahok szereztek vezetést Malij révén. Több veszélyes támadást is vezettek, igaz, Varga Barnabás révén egyenlíthettünk volna.

A második félidő már egyértelműen a magyaroké volt. Az 52. percben a debreceni Szűcs Tamás lőtt középre a labdát, amibe Szoboszlainak már csak bele kellett tennie a lábát, 1-1.

Negyed órával később Schäfer András vagy 30 méterről lőtte ki a bal felső sarkot, 2-1. A gólpassz Szoboszlaié volt.

Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A két magyar gól között a kazahok tíz emberre fogyatkoztak Szamorodov második sárga lapja után.

A hosszabbításban még az egyik újonc, a győri Tóth Rajmund is gólt szerzett, ezzel lett 3-1. Szűcs Tamás a második gólpasszát adta.

A magyar válogatott legközelebb szeptember 25-én lép pályára hazai pályán Ukrajna ellen a Nemzetek Ligája első fordulójában.