Tisza Párt: Radnai a szüleitől kapta ajándékba a lakást és az autókat

A választás után nem sokkal, április 23. és 28. között megugrott Radnai Márk vagyona, a vagyonnyilatkozata szerint ugyanis ajándékba kapott egy 53 négyzetméteres budapesti társasházi lakást, illetve két BMW-t, egy 320D-t és egy 630D-t.

Fotó: Németh Dániel/444

Megkérdeztük Radnai Márkot illetve a párt sajtóosztályát, hogy kiktől kapta ezeket ajándékba, és az ajándékozás bármilyen összefüggésben áll-e a kampányban végzett politikai tevékenységével.

A sajtóosztály azt írta: Radnai Márk szülei a nagyszülők korábbi házának eladása után vették az ingatlant, ezt kapta ajándékba Radnai azzal, hogy az édesanyja haszonélvezete van rajta. A két autó pedig legalább 10 éves, azokat korábban ő használta, de most a szülei nevéről átkerültek az övére. Ebből következik, hogy az ajándékozás nem függ össze Radnai politikai tevékenységével. A vagyonnyilatkozatokról itt olvashat bővebben.