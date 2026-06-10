A Fidesz szerint már két korábbi segítőjüket kergette öngyilkosságba a választások óta „nem szűnő gyalázkodás és vegzálás”

Az elmúlt alig két hétben a Védvonalnak több mint hatvan bejelentéssel kellett érdemben foglalkoznia – áll a Fidesz által szerdán kiadott közleményben. A Havasi Bertalan kommunikációs igazgató által készített összeállítás legsúlyosabb része az, ami szerint „politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptunk információkat: két esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőink öngyilkosságot követtek el”. Erről azonban részleteket, túl azon, hogy az ügyeket a hatóságok vizsgálják nem árult el, mint írta, „kegyeleti okokból egyéb tájékoztatást nem áll módunkban adni”.

Ha öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot vagy a 112-t! A pszichiátriai gondozók országos listáját és térképét itt találja.

A rendőrséget megkérdeztük, hány öngyilkossági ügyben folytatnak jelenleg közigazgatási eljárást, és hányban merült fel ezek közül lehetséges politikai szál, politikai hovatartozással összefüggő gyalázkodás, vegzálás, bullyingolás. Ha válaszolnak, frissítjük a cikket.

Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz közleményben arról is írnak, hogy az eddigi bejelentések jelentős része egyébként internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól. „A másik nagy érintetti kör” Havasi szerint „a kormányzati, közigazgatási szektorban megkezdett tisztogatások áldozatai”. Hogy hány emberről van szó, azt nem árulta el, csak annyit írt: a legtöbben „a felmondás közlésének körülményeit kifogásolják”, de voltak „a szervezeti átalakításokkal vagy a jogviszony-változással kapcsolatos munkavállalói jogokat” érintő megkereséseik is.

A Fidesz szerint „az egyetemi világból - oktatóktól és hallgatóktól - is érkeznek politikai diszkriminációra vonatkozó bejelentések”. A közlemény szerint „Egyre több munkahelyi légkört mérgező vagy az egzisztenciális biztonságot veszélyeztető munkáltatói magatartásról kapunk bejelentést”. Mindezeken túl „szintén nagyobb számú esetkör” a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye.

Hogy a „nagy érintetti kör” és a „nagyobb számú esetkör” konkrétan hány esetet jelenthet, azt nem tudjuk. De azt igen, hogy a magyar nyelvben a „jelentős rész” legalább egy számhalmaz felét jelenti, azaz a „nagy érintetti kör” és a „nagyobb számú esetkör” összesen körülbelül 25-30 eset lehet, és akkor még nem számoltunk az „egyre több” munkahelyi üggyel és az egyetemi esetekkel.

A Fideszben egyébként már májusban elkezdték az üldöztetéses narratíva kiépítését, Kocsis Máté azzal is indokolta a Védvonal létrehozását, hogy gyilkos terror árad, véres erőszakkal üldözik a Fidesz valamennyi szavazóját a választás óta. A nem egészen tisztázott jogállású fideszes izé vezetője Czunyiné Bertalan Judit korábbi oktatási államtitkár lett.