Czunyiné Bertalan Judit lesz a fideszes Védvonal országos vezetője

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke Czunyiné Bertalan Juditot bízta meg azzal, hogy országos vezetőként szervezze meg és irányítsa a Védvonal tevékenységét – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerdán az MTI-vel.

Czunyiné 2010 óta volt komáromi országgyűlési képviselő, áprilisban a tiszás Árvay Nikolett győzte le.

Kocsis Máté a múlt héten arról posztolt a Facebookon, hogy a választás óta bántják a fideszeseket, ezért aktivizálják magukat, és alapítanak egy Védvonal nevű valamit. Felveszik a harcot, és „védelmet kapnak azok, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak”. Minden esetet dokumentálnak, minden szükséges feljelentést megtesznek, jogsegélyt nyújtanak, az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználják.

Orbán Viktor és Czunyiné Bertalan Judit még 2024-ben. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

„A Védvonal csak az első, de elengedhetetlen lépcsőfoka lesz annak, hogy szembe forduljunk az áradó gyűlölettel.” Egészen durva dolgokról is írt, szerinte valakik „iróniába bújtatták a gyilkos gondolatot is, miszerint »elő a fegyverekkel, és lőjjétek fejbe a fideszeseket«, aki pedig netán életben maradna, azokat »hetedíziglen kell kisemmizni«”. Azt állította, hogy már a választások éjszakáján véresre verték a munkatársát a villamoson, mert „nem örült eléggé” a Tisza győzelmének.

A posztját Orbán Viktor egykori miniszterelnök is megosztotta, ezzel a szöveggel: „Árad a gyűlölet és az erőszak. Ezért megalakítjuk a Védvonalat. Számíthattok ránk! Hamarosan jövünk a részletekkel”.

Ahogy ebben a cikkben írtuk, az elmúlt hetekben az Orbán-hívek igencsak bajban voltak, hogy merre van arccal előre. Nem is csak a választási vereség miatt, hanem mert az agresszivitásra, erőre, tekintélyre épített kormányzás és az ehhez idomuló kampány (vége van, Kicsi!) után a Vezér egyik pillanatról a másikra eltűnt, és valahonnan a távolból keménykedve ad zavaros interjúkat arról, hogy az eddig istenített médiára nem érdemes figyelni, inkább náci hangulatú lapot kell olvasni, és hogy legyünk tigrisek, ne nyulak. Aztán visszahúzódik a Lendvay utcai üregbe, ahová kék villogóval védve jár be otthonról.