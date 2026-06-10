Letartóztatták a tiltott potencianövelőkkel kereskedő bűnbanda öt tagját, az egyik gyanúsított ismert magyar testépítő

Évente több mint egymilliárd forintos forgalmat bonyolíthatott az a nemzetközi gyógyszerkereskedő hálózat, amelynek öt magyar tagjával szemben most rendelt el kényszerintézkedést a bíróság. A gyanú szerint tiltott teljesítményfokozókkal és engedély nélküli gyógyszerekkel kereskedtek, a vevők pedig kriptovalutában vagy külföldi bankszámlákra utalva fizettek – közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

A közlemény szerint az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodájának Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatala nyomoz bűnszervezetben elkövetett gyógyszerhamisítás és más bűncselekmények gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai alapján az öt férfi 2020 óta dolgozott együtt egy nemzetközi bűnözői csoport részeként. Az illegális gyógyszereket és potencianövelőket hetente többször Magyarországról Szlovákiába vitték, onnan pedig különböző európai országokba postázták tovább. A kereskedelemhez saját internetes oldalakat működtettek, a vásárlók pedig kriptovalutával vagy külföldi számlákra utalva fizethettek.

A hatóságok szerint a hálózat éves forgalma meghaladta az egymilliárd forintot.

Az egyik gyanúsított egy ismert magyar testépítő, ennél több azonban nem derült ki a bíróság közleményéből. A gyanú szerint április elején két doboz tiltott teljesítményfokozót adott át egy vásárlónak, akit később a rendőrök igazoltattak, és megtalálták nála a szereket. A nyomozók szerint emellett másoknak is értékesített hasonló készítményeket Magyarországon.

Illusztráció: LUIS TATO/AFP

A rendőrség a gyanúsítottak lakóhelyein tartott házkutatások során telefonokat, számítógépeket, adathordozókat, engedély nélküli gyógyszereket, üres gyógyszeres dobozokat és csomagolóanyagokat foglalt le. Emellett nagy értékű autókat, karórákat és több millió forint készpénzt is találtak.

A bíróság szerint két gyanúsítottnál a külföldi kapcsolatok miatt fennáll a szökés vagy elrejtőzés veszélye, de attól is tartanak, hogy a terheltek bizonyítékokat tüntethetnek el, tanúkat befolyásolhatnak vagy újabb bűncselekményeket követhetnek el. Az ötödik rendű gyanúsított részben beismerte a terhére rótt cselekményeket, a többiek közül volt, aki nem tett vallomást, mások pedig tagadták a gyanúsítást.