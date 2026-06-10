Motoros rendőröknek és rendőrautónak hajtott egy autós a budai Várban, egy rendőr megsérült

A buszsáv szabálytalan használata miatt akartak megállítani egy autóst a rendőrök szerda délelőtt 10 óra 40 körül a fővárosi Andrássy úton. A Police.hu-n megjelent közlemény szerint a sofőr a rendőri jelzésre nemhogy megállt volna, épp ellenkezőleg: „gázt adott és menekülni kezdett, miközben újabb közlekedési jogsértéseket követett el”.

A személyautósok elől lezárt Lánchídon keresztül a menekülő sofőr a Csónak utcáig jutott. Itt 10 óra 50 perc körül nekihajtott két motorosrendőrnek, majd nekitolatott egy rendőrautónak, ezután őt a helyszínen elfogták.

Az elsődleges adatok szerint a motorosok nem sérültek meg, míg a rendőrautóban egy rendőr könnyű sérülést szenvedett, közölte a rendőrség.