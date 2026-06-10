Narancssárga riasztást adtak ki három megyére, éjjel heves zivatarok csaphatnak le az országra

Kiterjedt zivatarrendszer érheti el Magyarországot szerda este és csütörtök hajnalban, ezért a HungaroMet az egész országra figyelmeztetést adott ki. Baranya, Somogy és Tolna vármegyében már a magasabb, narancssárga fokozat van érvényben.

A meteorológiai szolgálat szerint egy hullámzó frontrendszer érkezik fölénk, amelynek hatására először a Dunántúlon szaporodhatnak meg a zivatarok az esti, késő esti órákban. Ezek várhatóan egy összefüggő zivatarrendszerré állnak össze, ami éjfél körül nyugat felől már a Duna vonalát is elérheti, majd hajnalra fokozatosan gyengülve vonul tovább kelet felé.

A viharokat többfelé felhőszakadás kísérheti, rövid idő alatt 20-30 milliméternél is több eső eshet. Emellett 60-80 kilométer per órás széllökésekre és 1-3 centiméteres jégre is készülni kell. A délnyugati és déli országrészben ennél is komolyabb zivatarok kialakulhatnak. Ezeknél a jégszemek átmérője akár a 2-4 centimétert is meghaladhatja, a szél pedig 80 kilométer per óránál is erősebben fújhat.

A zivatarok miatt több járásban már riasztás van érvényben, a HungaroMet szerint ezek elsősorban a keleti országrészt érintik.

Csütörtökre ugyan várhatóan mérséklődik a helyzet, de az északkeleti határ mentén még napközben is kialakulhatnak gyenge zivatarok, késő délután pedig az északnyugati határszélen sem zárható ki egy-egy újabb cella.