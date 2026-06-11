Egy autóst 123-szor büntettek meg, amiért matrica nélkül hajtott fizetős útszakaszon

Több mint 2,4 millió darab pótdíjat szabott ki tavaly a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató (NÚSZ) fizetős útszakaszon történő jogosulatlan áthaladás miatt. A legtöbbször a személyautókat (1,4 millió), valamint a kisbuszokat és kisteherautókat (995 ezer) bírságolták.

A vezess.hu a Közlekedési és Beruházási Minisztériumtól kikért adatok alapján azt írja, hogy volt olyan üzembentartó, aki az idei első negyedévben 123 darab sárga csekkel a zsebében kereste meg a NÚSZ-t, hogy pótdíjmaximalizálást kérjen. Mivel az alap pótdíj összege 27790 forint, 60 napon túli fizetés esetén pedig 95730 forint, az érintett nagyon komoly tartozást halmozhatott fel.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A 2025-ös évben voltak olyanok, akik 118, 84 és 75 darab pótdíjjal kértek pótdíjmaximalizálást. Ez egyébként azt jelenti, hogy több pótdíjfizetési felszólításnál az első sárga csekk kézhezvételét követő 75 napon belül a jármű tulajdonosa vagy üzembentartója kérheti a tartozása maximalizálását legfeljebb két alap- vagy különbözeti pótdíj összegére.

Idén is jó esély van rá, hogy eléri a 2,4 milliós határt a pótdíjak száma, ugyanis az első negyedévben már 600 ezer jogosulatlan áthaladást érzékelt a NÚSZ. A szabályszegések közel 95 százalékát az aszfalt fölé szerelt fix kamerák rögzítették.