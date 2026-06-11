Felülvizsgálják az egész mohácsi beruházást, lehet, hogy lecsípnek 2 sávot a hídból

A kormány úgy döntött, hogy teljes körű felülvizsgálatot tart a mohácsi hídberuházás ügyében, amit Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter fog levezényelni. „Ahol lehet, megszüntetjük a teljesen indokolatlan 2×2 sávos kialakítást, és mindent megteszünk azért, hogy az előlegként kifizetett közpénzekből a lehető legtöbbet visszaszerezzük.” - mondta Vitézy a témáról szóló videójában.
A bruttó 381 milliárdos tervezett költséggel elindított mohácsi hídépítést a kezdetektől kételyek övezték, hiszen a túloldalon lényegében nincs semmi, amivel Mohácsot érdemes lenne öszekötni, az eleve feleslegesnek tűnő hidat ennek ellenére forgalmas nagyvárosi hídhoz illően 2X2 sávosra tervezték. A költségek nem sokkal a választások előtt további 76 milliárd forinttal ugrottak meg. Lázár János építési minisztériuma ugyanis az alföldi szakasz rávezető úthálózatát is átterveztette 2X2 sávosra az addigi 2X1 helyett, így a tervezett összköltség 457 milliárdra emelkedett. Ezt fejelték meg azzal, hogy a kifizethető maximális előleg szerződésben rögzített összegét az utolsó pillanatban 20-ról 98 százalékra emelték. A fideszesek annyira átlátszó módon csapolták meg az államkasszát az utolsó pillanatban, hogy mint azt Vitézy is emílti a videóban, a választás előtti utolsó munkanapon, április 10-én pénteken 94 milliárd forintot utaltak át a neres építőcégnek.
Vitézy most arról beszélt, hogy az átutalt előlegből minél többet próbálnak visszaszerezni, miközben átnézik, hogy az értelmetlen műszaki tartalmat hol és hogyan tudnák csökkenteni. Az biztos, hogy a dunántúli oldalon marad a 2X2 sávos út, mert az nagyrészt megépült. Maga a hídszerkezet is épül már, de itt megnézik, hogy át lehetne-e alakítani kétszer egysávosra. A miniszter azt is leszögezte, hogy nem akarnak torzókat hagyni, így ezt az amúgy értelmetlennek tartott beruházást is befejezik, csak a költségeket szeretnék racionálisabb szinre apasztani.
Vitézy Dávidot szerdán interjúvoltuk meg,a beszélgetés itt tekinthető meg.
Az én dolgom, hogy ne történhessen olyan, hogy Magyarország amiatt bukik egy eurocentet is, mert valamilyen döntést nem hoztunk meg időben – mondta első miniszteri nagyinterjújában Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kijelentette, felperzselt földet örökölt Lázár Jánostól.