Halálra ítélték Curtist, a gyilkos staffordshire terriert, aki megölte a gazdája terhes barátnőjét

Elisa Pilarski (balra) és gyilkosa, Curtis

Egy Christophe Ellul nevű férfit négy év felfüggesztett börtönre, Curtis nevű amerikai Staffordshire terrierjét elaltatásra ítélte egy francia bíróság, az országot – és főleg a kommentelőit – éveken át lázban tartó ügy végére téve pontot.

A sztorinak már a kiindulópontja borzalmas volt, ám a haláleset utóélete legalább annyira megosztotta a közvéleményt.

2019 novemberében a 29 éves, hat hónapos terhes Elisa Pilarskit holtan, teljesen lemeztelenítve, egész testén kutyaharapás-nyomokkal borítva találták meg egy Párizstól 90 kilométerre található erdőben.

A fiatal nő aznap reggel kétéves, amerikai Stafforshire terrierjét, Curtist vitte erdei sétára. Pilarski séta közben előbb csetüzenetet küldött a barátjának, amiben egy körülötte ólálkodó német juhászt emlegetett, majd azzal hívta fel a férfit, hogy fenyegetően viselkedő kutyákkal találkozott; a beszélgetés közben azt kezdte kiabálni, hogy megharapták a karján és a lábán, majd megszakadt a hívás.

A férfi azonnal autóba ült és a helyszínre hajtott. Amikor 45 perc után odaért a környékre, elmondása szerint először néhány vadászkutyával és egy lovon ülő vadásszal találkozott, majd észrevette, hogy egy vízmosásnál vagy 30 vadászkutya kavarog. Odaérve a vízmosás alján megtalálta az avarban a halott barátnőjét, akiről elmondása szerint először azt hitte, hogy egy fatuskó, az őt halálra harapdáló kutyák ugyanis az utolsó ruhafoszlányt is leszaggatták róla. A nő holtteste közelében megtalálta Curtist is, a fején egy harapással.

A nagyközönség és a helyi sajtó jelentős része azonnal összerakta a történetet, és a falkavadász kutyákat, illetve gondatlan gazdáikat vádolták az eset miatt. Különös tekintettel arra, hogy a gyászoló barát is erről beszélt. A vadászok közben váltig állították, hogy a falkavadász kutyák csak bizonyos zsákmányállatokra veszélyesek, és a vadászati mód jellegénél fogva igen fegyelmezett, az emberi parancsoknak mindig engedelmeskedő állatok.

Mivel a vadászat a világ sok részéhez hasonlóan Franciaországban is kultúrharcos téma, a falkavadászat pedig azon belül különösen is vitatott, sokak által kegyetlennek tartott hobbi, az ügyről kifejezetten hisztérikus hangulatban folyt a kommunikáció.

Csakhogy már a nyomozás kezdetén felmerült, hogy a pár saját kutyája, Curtis is potenciális gyanúsított. Főleg azok után, hogy bár a férfi váltig állította, hogy jámbor, jóindulatú állatról van szó, a haláleset utáni karanténban többször is agresszívan viselkedett. Ráadásul kiderült, hogy 2019 tavaszán egyszer már komolyan megharapta Pilarskit.

Az még később derült ki, hogy a kutyát a férfi illegálisan hozta be Hollandiából, majd olyan, Franciaországban törvényileg tiltott kiképzésre vitte, aminek része a csibészelés, azaz a harapással kombinált támadás betanítása.

Bár a nyomozás kezdetétől fogva világos volt, hogy a DNS-vizsgálat eredménye döntő lehet, olyan sok érintett kutyát – több mint hatvanat – kellett volna megvizsgálni, hogy a rendőrség a 200 ezer eurós (73 millió forintos) költség miatt hónapokig nem szánta el magát a dologra. Aztán – részben a közfelháborodás hatására – mégis. A tesztek bebizonyították, hogy a terhes nő testén kizárólag a család kutyájának DNS-ét találták meg, a vadászkutyák hozzá sem nyúltak.

Az ügy idén tavasszal újra népszerű téma lett, a férfi a tárgyalás során ugyanis az egyre több bizonyíték ellenére sem volt hajlandó elfogadni, hogy a kutyája a tettes.