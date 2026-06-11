Hivatalos: újra Mourinho a Real Madrid edzője

José Morinho céloz és lő Fotó: DOMENICO CIPPITELLI/NurPhoto via AFP

Hetek óta tudni, hogy így lesz, de csak az imént lett hivatalos, hogy 13 évvel a távozása után ismét José Mourinho lett a Real Madrid edzője.

A kétezres és kétezertízes évek egyik legjobb edzőjének számító Mourinho első, 2010-2013-as madridi korszaka egybeesett a világ akkori legjobb trénere és csapata, vagyis a Guardiola és a Barcelona utolsó közös éveivel. Bár Mourinho a második idényében 100 szerzett ponttal és akkori rekordnak számító 121 szerzett ponttal lettek spanyol bajnokok, hároméves edzősködése a Real szintjén nem volt sikersztori. 3-ból kétszer nem lettek bajnokok és a BL-ben mind a 3 évben az elődöntőben estek ki.

Mostani kinevezése nagy bátorságra vall, hiszen Mourinho nagyjából egy évtizede nem ért el olyan kiugró eredményt, amit a Realnál is annak tekintenek és már nem tekintik a közvetlen világelit tagjának. 2022-ben azért megnyerte a Romával a Konferencia Ligát.