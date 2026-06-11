Hogy bemutasson a FIFA-nak, az UEFA odaadta a Szuper Kupa-döntőt az USA-ba be nem engedett szomáliai bírónak

Omar Artant nemzeti hősként fogadták a szomáli főváros egyik dugig megtelt stadionjában a hazaérkezése után Fotó: ABUUKAR MOHAMED MUHIDIN/Anadolu via AFP

Kevés sztori illusztrálja jobban az Amerikával szembeni totális bizalmatlanságra alapuló új világrendet, mint a focivébére be nem engedett szomáliai bíró egyre jobban felpörgő sztorija.

A kiindulópont: két napja derült ki, hogy az amerikai hatóságok a miami reptéren fordították vissza a tavaly a legjobb afrikai játékvezetőnek megválasztott szomáliai Omar Artant, amit a FIFA, vagyis a nemzetközi fociszövetség elfogadott, így Artan biztosan nem bíráskodhat a vébén. A szomáliai bírót 11 órán át hallgatták ki, illetve várakoztatták a miami reptéren, majd egy cellában aludt, mielőtt felrakták volna egy Törökországba induló gépre.

A legfrissebb hír a Guardiantől: az UEFA, vagyis az európai fociszövetség trollkodásból bejelentette, hogy Artan vezetheti az európai Szuper Kupa-meccset , vagyis a BL-győztes PSG és az EL-nyertes Aston Villa augusztus 12-i salzburgi összecsapását. Ez nyílt visszaszólás Gianni Infantino FIFA-elnöknek, aki szerdai sajtótájékoztatóján hosszasan magyarázta, hogy a FIFA ha akarja se tudta volna megvédeni Artant.

Csakhogy a New York Times, illetve a tulajdonában lévő The Athletic szerdai cikkei szerint Artant azért nem engedték be az országba, mert az amerikai hatóságok szerint kiderült, hogy kapcsolatban állt terrorizmussal gyanúsított személyekkel. Ezért is hallgatták ki ilyen hosszan és emiatt tagadták meg a beléptetését. Nem önmagában azért, mert szomáliai állampolgár. (Szomália szerepel azon 12 ország listáján, amelynek polgárai eleve nem léphetnek be az USA-ba tavaly óta.) A hatóságok ugyanakkor nem árulták el az Athleticnek, hogy melyik terrorszervezetről és milyen típusú személyes kapcsolatról van szó.

A sportlap cikkében megszólalt a demokrata párti Rick Larsen amerikai kongresszusi képviselő is, aki azért folyt bele az ügybe, mert felháborította a bíró indokolatlannak tűnő kitiltása és nyomást akart gyakorolni a Fehér Házra és a FIFA-ra. Csakhogy Larsen azt mondta a lapnak, hogy miután megmutatták neki az ügy titkosított nemzetbiztonsági dokumentumait, már ő is érthetőnek tartja a lépést.

Jellemző a téma átpolitizáltságára, hogy a kifejezetten minőségi lapnak számító, de erősen balos és Trump-ellenes brit Guardian a friss, a Szuper Kupa-döntő odaítéléséről szóló cikkében például elhallgatja/nem említi ezt a terrorizmusra vonatkozó információt és úgy ír, mintha a játékvezetőt bármiféle indoklás nélkül nem engedték volna be Amerikában. Pedig az Athletic cikkében szó szerint hozta le a Fehér Ház hivatalos válaszát az ügyben, nem forrás nélküli információról volt szó.

Ettől persze még egyáltalán nem biztos, hogy Artan terorristákkal cimborál, de a sztori megmutatja, hogy az Amerikával és hatóságaival szembeni totális bizalmatlanság milyen reakciókat szül. Képzeljük el ugyanezt a sztorit, ha a vébét Németországban vagy Dániában rendeznék és ők nem engednek be egy bírót ugyanilyen indoklással. A hazaérkező Artant mindenetre nemzeti hősként, dugig megtelt stadionban köszöntötték Szomáliában.