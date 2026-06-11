Legmagasabb szintű légiriadó volt Magyarországon egy izraeli utasszállító gép miatt

A Saab által gyártott JAS 39 Gripen Forrás: Wikipedia

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon jelentette be, hogy csütörtökön este a NATO Egyesített Légi Hadműveleti Központja a legmagasabb szintű riadót rendelte el a Honvédségnek egy izraeli Airbus A-321-es utasszállító miatt. A Tel-Aviv - Prága járat ugyanis nem vette fel a kapcsolatot a civil légiirányítással. Emiatt egy JAS-39 Gripen készültségi géppár emelkedett a magasba Kecskemétről. A magyar pilóták nem sokkal a felszállás után “vizuális kapcsolatot létesítettek az utasszállító gép pilótáival”, akik erre felvették a rádiókapcsolatot a magyar földi irányítással.

A vadászgépek a légtérhatárig kísérték az utasszállítót, amely a tervezett útobalon hagyta el a magyar légteret.

„Az eset során a Magyar Honvédség légtérrendészeti készenléti szolgálata és a NATO-integrált légvédelmi rendszere hatékonyan működött.”

- fejezte be posztját Magyar.