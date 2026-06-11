Meghalt három indiai tengerész egy amerikai csapásban

Három indiai tengerész meghalt, miután az amerikai hadsereg szerdán meglőtt egy olajszállító hajót az Ománi-öbölben. A palaui zászló alatt hajózó tankeren 24 indiai tengerész volt, közülük 21 embert kimentettek.

Az indiai hajózási miniszter „mélységesen sajnálatosnak” nevezte a történteket, és azt mondta, hogy a három férfi holttestét hamarosan hazaszállítják Indiába. A támadás után az indiai kormány behívatta az Egyesült Államok Delhiben található követségének misszióvezető-helyettesét.

Az amerikai hadsereg azzal vádolta a hajó legénységét, hogy megsértették az amerikai blokádot azzal, hogy „megpróbáltak olajat szállítani Iránból”. A hadsereg központi parancsnoksága azt írta, hogy egyik repülőgépük lőtt „precíziós lőszert” a hajó gépházába, „miután a legénység ismételten nem követte” az utasításokat.

A héten ez volt a második alkalom, hogy indiai tengerészek hajóját lőtték az amerikaiak. Hétfőn szintén egy palaui zászló alatt közlekedő hajóra mértek csapást, a legénységet azonban ki tudták menteni.

Az amerikai hadsereg április 13-án vonta blokád alá az iráni kikötőket, miután Irán lezárta a Hormuzi-szorost. Az amerikaiak 8 hajót tettek működésképtelenné, 134 másikat pedig átirányítottak a blokád kezdete óta. (via BBC)