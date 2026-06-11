Orbán Balázs a nyugat-balkáni csúcstalálkozó kihagyása miatt kritizálja Magyar Pétert, de azt nem említi, hogy Orbán Viktor el sem ment az utolsó EU-csúcsára

POLITIKA

Orbán Balázs az X-en kritizálta Magyar Pétert, amiért nem vett részt június 5-én Montenegróban az EU-Nyugat-Balkán-csúcstalálkozón. A fideszes parlamenti képviselő szerint a miniszterelnöknek csak a politikai színház számít, ezért úgy döntött, hogy a „stratégiai jelentőségű esemény” helyett Budapesten gúnyolódik az uniós migrációs paktum ellen tiltakozó „ezreken”.

Utóbbi mondatával a jobboldali influenszerek által szervezett, pártpolitikától mentes eseményként meghirdetett tüntetésre utalt, amin a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László és Németh Balázs fideszes parlamenti képviselő is részt vett. Magyar Péter a Miniszterelnökség erkélyéről, magyar zászlót lengetve integetett a vonulóknak, akik a „hazaáruló” rigmus skandálásával reagáltak.

Orbán Viktor és Orbán Balázs a 2023-as kötcsei találkozón
Fotó: Németh Dániel/444

Orbán Balázs kritikája jogos is lehetne, amennyiben posztjában nem felejtette volna el megemlíteni, hogy volt főnöke, Orbán Viktor hivatalban lévő miniszterelnökként hagyta ki az április 23-24-ei ciprusi informális EU-csúcsot. Bár az uniós állam- és kormányfők ajándékkal szoktak búcsúzni leköszönő kollégáiktól, a 16 év után távozó Orbán a távolmaradása miatt ajándékot sem kapott.

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