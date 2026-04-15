Orbán kihagyja a jövő heti uniós csúcstalálkozót

Orbán Viktor leköszönő magyar miniszterelnök nem vesz részt az Európai Tanács jövő heti, ciprusi informális ülésén – írja a Politico.

A vasárnapi választáson kétharmados vereséget szenvedő Orbán eredetileg részt vett volna az április 23–24-ére tervezett kétnapos tanácskozáson – amin a tagállami vezetők a közel-keleti válságról és az Európai Unió következő hétéves költségvetéséről tárgyalnak –, de a lap forrása szerint kihagyja a csúcsot. A magyar kormány nem reagált a lap megkeresésére.

Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu via AFP

A Tanács szabályai szerint Orbánt egy másik tagállami vezető képviseli majd az ülésen. A lap szerint szövetségese, Robert Fico szlovák miniszterelnök várhatóan ellátja ezt a feladatot.

A magyar miniszterelnök hosszú ideje akadályozó szerepet játszik az Európai Tanácsban: gyakran élt vétójogával, hogy megakadályozza az Oroszországgal szembeni szankciók elfogadását, valamint az Ukrajnának nyújtott uniós támogatásokat. A múlt havi uniós csúcstalálkozón António Costa, az Európai Tanács elnöke úgy fogalmazott, hogy magatartása „zsarolással ér fel”, és „teljes mértékben elfogadhatatlan”.

