Tarr: Vége lehet a fólizásnak és az egyéves árfixálásnak

Egy rakás tervezett könyvpiaci intézkedést jelentett be Tarr Zoltán kultuszminiszter, aki váratlanul beszédet mondott a Könyvhét megnyitóján. Tarr az elején bocsánatot kért a kulturálatlan elődei miatt:

„Azért is jöttem ide ma, hogy bocsánatot kérjek az előző miniszter és kormányok helyett a terület elhanyagoltsága miatt. Közösen, a jövőre előre tekintve helyre tudjuk hozni mindazt a pusztítást és szabadságmegvonást, hogy a könyvek, a világszínvonalú és kiemelkedő magyar irodalom új korszaka kezdődhessen"