Trump lefújta a csütörtök esti, Irán elleni légicsapásokat, olyan jól állnak szerinte a béketárgyalások

Trump posztolás előtt Fotó: WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP

Jó eséllyel semmit sem jelent, mégsem kizárt, hogy mégis lesz belőle valami: Donald Trump elnök közösségi médiás posztban jelentette be váratlanul, hogy lefújta az Irán ellen csütörtök esetére tervezett légicsapásokat. Az ok? A béketárgyalásokba az iráni fél a vezetés legmagasabb szintjén is bekapcsolódott és az iráni vezetés - Trump szerint - rá is bólintott az alakulóban lévő békekötésre. Trump szerint a megegyezésre nagy vonalakban és részleteiben is rábólintott az összes érintett fél. Az amerikai elnök név szerint a következő országokat nevezte meg: USA, Izrael, Szaúd Arábia, Emírségek, Katar, Törökország, Pakisztán, Bahrein, Kuvait, Jordánia, Egyiptom. De - tette hozzá Trump - a tengeri blokád érvényben marad a megállapodás megkötéséig. A poszt utolsó mondatában az amerikai elnök azt ígéri, hogy a békeszerződés aláírásának helyét és idejét is rövidesen közölni fogják. Íme a poszt, amin órákon belül vagy nevetni vagy álmélkodni fog a világ:



