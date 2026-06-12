A Fidesz szerint politikai zaklatások miatt lettek öngyilkosok az aktivistái, de ezt a hatóságok nem erősítették meg

Szerdán a Fidesz arról adott ki közleményt, hogy „politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptunk információkat: két esetben a választások után nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőink öngyilkosságot követtek el”.

Ezekről mindössze annyi információt adtak, hogy az ügyeket a hatóságok vizsgálják. Mi is megkerestük a hatóságokat, de a 24.hu-nak előbb válaszoltak.

Az ORFK nem adott érdemi választ, de annyit azért közölt, hogy az öngyilkossági esetek vizsgálata nem terjed ki az érintett politikai hovatartozására. A Központi Nyomozó Főügyészség azt írta, hogy a megkeresésben megjelölt adatokkal ügy nem azonosítható.

Ha öngyilkossági gondolatai vannak, hívja a 116-123-as lelki elsősegély telefonszámot vagy a 112-t! A pszichiátriai gondozók országos listáját és térképét itt találja.