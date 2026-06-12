A kanadaiak, bár ezernyi helyről jöttek, torkuk szakadtából fogják énekelni himnuszukat

A világbajnokság magyar idő szerint péntek este 9-kor a Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzéssel folytatódik.

Jesse Marsch, a kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya elrettentő példaként hozta fel hazáját. Tudja, mit beszél, kétszeres amerikai válogatott futballista, visszavonulása után edzőként is dolgozott a válogatott mellett. Az USA-ban „néha könyörögni kellett a játékosoknak, hogy énekeljék a himnuszt” – mondta.

A két évvel ezelőtt kanadai szövetségi kapitánynak kinevezett Marsch – neve a Leeds Unitedből és a Leipzigből lehet ismerős – nagyra értékeli a csapata sokszínűségét. A keret tele van első és második generációs, portugál, francia, jamaicai, kolumbiai, skót gyökerű kanadaiakkal. Marsch szerint mindegyikük örömmel viseli a válogatott mezét, az ország himnuszát pedig teli torokból éneklik, mert büszkék arra, hogy Kanadát képviselik.

Alphonso Davies Fotó: MINAS PANAGIOTAKIS/Getty Images via AFP

A válogatott sokszínűségére jó példa a Bayern Münchenben játszó Alphonso Davies, a csapat egyik legjobb játékosa, aki libériai állampolgárként született egy ghánai menekülttáborban. A családja egy polgárháború miatt hagyta el hazáját. A szüleivel 5 éves korában költözött a Kanadába, az állampolgárságot 17 évesen szerezte meg.

A nemzeti sokszínűségre péntek esti ellenfelük, a vb-től az olaszokat elütő Bosznia-Hercegovina sem panaszkodhat. A szétesőben lévő ország válogatottjában bosnyákok mellett szerbek és horvátok is játszanak, sokan nem is a volt Jugoszláviában, hanem Nyugat-Európában születtek.

(Via Guardian)