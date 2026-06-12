Elon Musk lett a világ első dollárbilliomosa

Már az első napon 11 százalékos ugrással, 150 dolláron nyitottak a SpaceX részvényei a kereskedés kezdetén, azóta pedig a húsz százalékot is elérte a növekmény. Ez a mai volt a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése. Ez komoly növekedés a tőzsdére lépés kezdetén meghatározott 135 dolláros árhoz képest, amelyet a befektetők fizettek részvényenként. Mindez már most csaknem kétbillió dolláros piaci értéket ad a SpaceX-nek, alaposan túlszárnyalva a bevezetés során belőtt 1,77 billió dolláros szintet.

Ez azt is jelenti, hogy Elon Musk lett a világ első ezermilliárdosa, más szóval dollárbilliomosa.

A SpaceX-ben lévő 38 százalékos részesedése most nagyjából 800 milliárd dollárt ér. A Tesla valamivel több mint tíz százalékát is birtokolja, ez a részesedés 165 milliárd dollárt ér, valamint opciókkal rendelkezik egy további, csaknem 8 százalékos pakett megszerzésére, amely a Forbes számításai szerint 114 milliárd dollárt kóstál.

A Forbes Musk vagyonát körülbelül 980 milliárd dollárra kalkulálta a SpaceX-részvények kereskedésének megkezdése előtt, így ma már egy egészen kis árfolyam-növekedés is elegendő volt az ezermilliárd dolláros álomhatár átlépéséhez.

A SpaceX tőzsdére lépésének jelentőségét Horváth Bence nagycikkben dolgozta fel a múlt héten. Ebben szerepel az indoklás is, ami a cég beadványában szerepel, melyben kifejtették, miért éri meg majd a vállalat részvényeiből vásárolni: Musk és stábja a megszokott visszafogottsággal azoknak a technológiáknak a megalkotását ígéri, melyek szükségesek ahhoz, hogy „a földi élet más bolygókra is átterjedhessen, emellett cél még az univerzum valódi természetének megismerése és hogy a tudat fényét eljuttassuk a csillagokig. Mindezt azért, hogy nehogy »arra a sorsra jussunk, mint a dinoszauruszok«”.