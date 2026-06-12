Kapitány István kifelejtett a vagyonnyilatkozatából egy 1524 négyzetméteres balatoni telket egy rajta álló házzal

A fideszes propagandának évek óta alapanyagot szállító névtelen blog, a Tűzfalcsoport írt arról csütörtök reggel, hogy kimaradt az energetikai miniszter vagyonnyilatkozatából egy nagyobb tétel.
Kapitány István eredetileg is feltüntette az alábbi ingatlanokat:
Ami kimaradt: egy 1524 négyzetméteres, balatongyöröki telek és rajta egy 209 négyzetméteres ház.
A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtök délután jelezte a 24.hu megkeresésére, hogy a tárcavezető frissítette ezekkel a vagyonnyilatkozatát.
A Tisza a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálatára készül, mert szerintük teljesen nyilvánvaló, hogy a hatályos rendszer „egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta”.
A vagyonnyilatkozatában a gazdasági és energetikai miniszter elárulta, hogy a Shell globális alelnökeként havi bruttó 49 millió forintért dolgozott.
A házelnök szerint a hatályos vagyonnyilatkozati rendszer „egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta”.