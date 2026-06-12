Kapitány István kifelejtett a vagyonnyilatkozatából egy 1524 négyzetméteres balatoni telket egy rajta álló házzal

POLITIKA

A fideszes propagandának évek óta alapanyagot szállító névtelen blog, a Tűzfalcsoport írt arról csütörtök reggel, hogy kimaradt az energetikai miniszter vagyonnyilatkozatából egy nagyobb tétel.

Kapitány István eredetileg is feltüntette az alábbi ingatlanokat:

  • a II. kerületben van egy 1112 négyzetméteres beépítetlen területe,
  • Balatongyörökön egy 1882 négyzetméteres szintén beépítetlen területe egy bontandó házzal,
  • ugyanitt rendelkezik egy 2233 négyzetméteres zártkerttel,
  • illetve felerészben övé a spanyolországi Malagán egy 340 négyzetméteres üdülője, amit 2023-ban szerzett meg.

Ami kimaradt: egy 1524 négyzetméteres, balatongyöröki telek és rajta egy 209 négyzetméteres ház.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtök délután jelezte a 24.hu megkeresésére, hogy a tárcavezető frissítette ezekkel a vagyonnyilatkozatát.

A Tisza a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálatára készül, mert szerintük teljesen nyilvánvaló, hogy a hatályos rendszer „egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta”.

POLITIKA tisza gazdasági és energetikai minisztérium vagyonnyilatkozat Tűzfalcsoport malaga kapitány istván balatongyörök
Kapcsolódó cikkek

Maseratija, Teslája és malagai üdülője is van Kapitány István, gazdasági és energetikai miniszternek

A vagyonnyilatkozatában a gazdasági és energetikai miniszter elárulta, hogy a Shell globális alelnökeként havi bruttó 49 millió forintért dolgozott.

Székely Sarolta
POLITIKA

Forsthoffer Ágnes: A Tisza mindent megtesz, hogy a következő vagyonnyilatkozatok már új rendszerben készüljenek

A házelnök szerint a hatályos vagyonnyilatkozati rendszer „egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta”.

Molnár Kristóf
POLITIKA