Kapitány István kifelejtett a vagyonnyilatkozatából egy 1524 négyzetméteres balatoni telket egy rajta álló házzal

A fideszes propagandának évek óta alapanyagot szállító névtelen blog, a Tűzfalcsoport írt arról csütörtök reggel, hogy kimaradt az energetikai miniszter vagyonnyilatkozatából egy nagyobb tétel.

Kapitány István eredetileg is feltüntette az alábbi ingatlanokat:

a II. kerületben van egy 1112 négyzetméteres beépítetlen területe,

Balatongyörökön egy 1882 négyzetméteres szintén beépítetlen területe egy bontandó házzal,

ugyanitt rendelkezik egy 2233 négyzetméteres zártkerttel,

illetve felerészben övé a spanyolországi Malagán egy 340 négyzetméteres üdülője, amit 2023-ban szerzett meg.

Ami kimaradt: egy 1524 négyzetméteres, balatongyöröki telek és rajta egy 209 négyzetméteres ház.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium csütörtök délután jelezte a 24.hu megkeresésére, hogy a tárcavezető frissítette ezekkel a vagyonnyilatkozatát.

A Tisza a vagyonnyilatkozati rendszer felülvizsgálatára készül, mert szerintük teljesen nyilvánvaló, hogy a hatályos rendszer „egy korrupcióban érdekelt hatalom érdekét szolgálta”.