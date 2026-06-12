Kiss László óbudai polgármester kezdeményezte, hogy ne legyen kiemelt beruházás a Bécsi úti lakópark építése

„Az Orbán-kormány a III. kerületieket meg sem kérdezve kiemelt beruházássá tette a Bécsi úti Olive Garden Lakópark építését. A beruházás építési tervei nem felelnek meg Óbuda-Békásmegyer hatályos településrendezési előírásainak és fejlesztési stratégiájának, ezért nem támogattuk a terveket már tavaly szeptemberben sem” – írta közleményében Kiss László óbudai polgármester.

Kiss szerint az Olive Garden Lakópark építtetője most már megduplázná az építménymagasságot, csökkentené a zöldterület arányát, ehhez ráadásul ma a III. kerületiek beleegyezésére sincs szüksége.

„Óbuda-Békásmegyer számára mindez elfogadhatatlan, ezért kezdeményeztük a kormánynál, hogy ne legyen többé kiemelt kormányzati beruházás a Bécsi úti lakópark!”

– írta, hozzátéve, hogy levélben fordult Óbuda országgyűlési képviselőihez, Boda Nikolettához és Dr. Koncz Áronhoz, hogy az új kormány szüntesse meg a beruházás kiemelt státuszát.

A kép illusztráció. Fotó: Róka László/Róka László

A lakásépítések felgyorsítása érdekében tavaly augusztusban az előző kormány egy kormányrendelettel tette lehetővé azt, hogy kiemelt beruházássá nyilváníthassák azokat a 250 lakásnál nagyobb ingatlanfejlesztési projekteket, amelyekben a lakások 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételeinek. A kiemeltnek minősített építkezésekre nem vonatkoznak a helyi építési szabályok, egy jóval lazább szabályrendszerben így gyorsabbá és könnyebbé válik minden engedélyeztetési eljárás.