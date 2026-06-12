Közel kétszáz embert küldhetnek el a Mediaworkstől

Közel 200 embert küldhet el azonnali hatállyal a Mediaworks a jövő hét elején, és jelentősen átalakítja a működését, vagyis lapokat szüntet meg, a Magyar Nemzetet pedig hetilappá alakítja – értesült a HVG. Ez azt jelenti, hogy – a hivatalos cégadatok szerint – megszabadulnak a munkavállalók közel tíz százalékától. A lap információi szerint az érintett dolgozóknak pénteken szóltak, hogy hétfőn mindenképpen jelenjenek meg a munkahelyükön.

Huth Gergely, a kiadóhoz tartozó Pesti Srácok főszerkesztője a HVG kérdésére megerősítette, hogy hétfőn, kedden és szerdán lesznek megbeszélések a kiadón belül, részleteket azonban nem mondott. Ahogy a HVG fogalmaz, árulkodó volt Huthnak az a mondata, hogy „várjuk és szomjazzuk a baloldali kollégák szolidaritását”, amely a tervezett elbocsátásokra utalhatott.

Új értesülése a lapnak az is, hogy a jobboldali média zászlóshajójának számító Magyar Nemzetet hetilappá alakíthatják át – volt olyan munkatárs, írja a HVG, aki épp emiatt mondott fel a napokban, mert az ezzel járó változásokat a feladatkörében nem fogadta el.

Szintén a HVG alapján megírtuk, egészen megdöbbentő, 14 milliárdos mínuszban zárta a tavalyi évet a Mediaworks. A propagandagyár 2024-ben még 321 milliós, az azt megelőző években pedig többmilliárdos profitot ért el. A mostani veszteséget pedig úgy sikerült összehozni, hogy a cég közben növelte árbevételét, 54,5 milliárdról 57,9 milliárd forintra.