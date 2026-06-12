Májusban megint leapadtak a stratégiai gázolajkészletek

Az április végi állapothoz képest kissé apadt a magyar stratégiai olaj- és üzemanyagkészletek biztonsági tartaléka: a készletnapok száma 69-ről 62-re csökkent. Ez az a tartalék, amely egy ellátási válság idején az ország működését biztosítaná.

A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség friss adatai szerint

május végére a gázolajkészlet 403 kilotonnáról 280 kilotonnára esett vissza, miközben benzinből valamelyest nőtt a tartalék, 143 kilotonnáról 162 kilotonnára.

A kőolaj- és kerozinkészletekben nincs változás az előző hónaphoz képest. Márciusban volt egy nagy apadás, akkor a készletnapok száma lefeleződött, a februári 91 napról 44 napra csökkent.

Fotó: MOL

Ahogy azt írtuk, a stratégiai tartalékok áprilisi visszatöltése két tényezővel volt magyarázható. Lehetséges, hogy a benzinkutak márciusi megrohamozása nem folytatódott áprilisban – ez június elején, az áprilisi kiskereskedelmi statisztikából derül ki –, de számíthatott az is, hogy április utolsó harmadában újraindult az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken.