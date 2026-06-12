Májusban megint leapadtak a stratégiai gázolajkészletek

Az április végi állapothoz képest kissé apadt a magyar stratégiai olaj- és üzemanyagkészletek biztonsági tartaléka: a készletnapok száma 69-ről 62-re csökkent. Ez az a tartalék, amely egy ellátási válság idején az ország működését biztosítaná.
A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség friss adatai szerint
május végére a gázolajkészlet 403 kilotonnáról 280 kilotonnára esett vissza, miközben benzinből valamelyest nőtt a tartalék, 143 kilotonnáról 162 kilotonnára.
A kőolaj- és kerozinkészletekben nincs változás az előző hónaphoz képest. Márciusban volt egy nagy apadás, akkor a készletnapok száma lefeleződött, a februári 91 napról 44 napra csökkent.
Ahogy azt írtuk, a stratégiai tartalékok áprilisi visszatöltése két tényezővel volt magyarázható. Lehetséges, hogy a benzinkutak márciusi megrohamozása nem folytatódott áprilisban – ez június elején, az áprilisi kiskereskedelmi statisztikából derül ki –, de számíthatott az is, hogy április utolsó harmadában újraindult az orosz kőolaj szállítása a Barátság vezetéken.
Az előző választási kampány pénzszórása óta, négy éve nem látott ütemben, 8,2 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom.
A hónap végén 69 napra volt elég a stratégiai tartalék, ami még mindig a második legrosszabb adat, de jelentős javulás a március végi 44 naphoz képest.
A friss számokat a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tette közzé egy nappal a választási eredmények kihirdetése után.
Az újraindítás utáni első szállítmányok legkésőbb csütörtökön érkeznek meg Magyarországra és Szlovákiába.