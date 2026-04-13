Egy hónap alatt feleződött, már csak 44 napra elég a magyar olajtartalék

Március végére látványosan visszaesett a magyar stratégiai olaj- és üzemanyagkészletek biztonsági szintje: a készletnapok száma a februári 91 napról 44 napra csökkent. Ez azt jelenti, hogy egyetlen hónap alatt gyakorlatilag a felére esett vissza az a tartalék, amely elvileg egy ellátási válság idején biztosítaná az ország működését.

A számokat a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség tette közzé egy nappal a választási eredmények kihirdetése után.

A részletes adatokból az is látszik, hogy a kőolaj mennyisége a február végi 572,8 ezer tonnáról március végére 486,9 ezer tonnára csökkent. A legnagyobb visszaesés azonban a finomított termékeknél látszik: a gázolajkészlet február végén még 534,8 ezer tonna volt, március végére viszont 143,8 ezer tonnára esett, a benziné pedig 269,3 ezerről 54,8 ezer tonnára csökkent.

A háttérben az áll, hogy februárban – a Barátság kőolajvezeték leállása miatt – a kormány a Mol kérésére jelentős mennyiségű stratégiai készletet szabadított fel. A mostani adatok alapján viszont jól látszik, hogy nem egyszeri, kisebb beavatkozás történt, hanem gyors és mély átrendeződés a készletekben.

A készletnapok ilyen mértékű visszaesése az elmúlt években ritka volt. Ennél alacsonyabban utoljára 2023 márciusában volt a mutató (84 nappal), ilyen intenzitású csökkenést pedig legutóbb 2022 nyarán láttunk, néhány hónappal az orosz-ukrán háború kitörése után.