Már a nyitónapon valósággá lett a FIFA rémálma

A 48 csapatosra duzzasztott világbajnokság nem csak a színvonalra lesz rossz hatással, de a szurkolói érdeklődésre is. Különösen úgy, hogy a jegyárak többszörösei a legutóbbi, katari vébének. A csoportkörben az első kategóriás jegyekért 450–990 dollárt (137-305 ezer forintot) kérnek. A negyeddöntős meccsekért 1360 dollárt (480 ezer forint), szemben a négy évvel ezelőtti 425 dollárral (150 ezer forint).

A magas jegyárak miatt Claudia Sheinbaum mexikói elnök például úgy tiltakozott, hogy a tiszteletjegyét elajándékozta, a meccset a nép között egy kivetítő előtt nézte végig.

🚨🇲🇽 President Sheinbaum TURNED DOWN her World Cup ticket over the ridiculous prices, choosing to gift it away and watch Mexico's victory with the people at a free local screening instead. pic.twitter.com/dGYqGFtQjI — Samuel 🇲🇽 (@resisres) June 11, 2026

A FIFA már a vébé előtt rettegett az üres széksoroktól, netán szektoroktól, ami igen nagy pofára esés lenne. A focivébékhez hozzátartoznak ugyanis a tömött lelátók, már rég nincs olyan, mint az 1986-os mexikói vébén, amikor a szovjetek egy félházas stadionban vertek minket agyon. Sőt, a Kanada elleni meccsünkön még annyian sem voltak, 13 500 ember volt a lelátón.

Mérsékelt érdeklődés a 86-os magyar-kanadai meccsen

Már a vébé második meccsén, a guadalajarai Dél-Korea-Csehországon (2-1) is bőven voltak üres széksorok, pedig ez a meccs ezen a vébén bőven a jobb párosítások közé tartozik, és csakugyan egész jó meccs volt.

Mindenki a büfében? Fotó: LUCIANO GONZALEZ/Anadolu via AFP

De mi lesz a philadelphiai Curaçao-Elefántcsontpart meccsen? Vagy a seattle-i Egyiptom-Iránon? Esetleg a houstoni Zöld-foki Köztársaság-Szaúd-Arábián?

Ha a FIFA nem akar a 86-os magyar–szovjet meccshez hasonló üres széksorokat, akkor valahonnan nézőket kell szerezni. Ez meg csak úgy lehetséges, ha lejjebb viszi a jegyárakat. De akkor mit mondanak azoknak, akik aranyáron vásárolták meg belépőjüket a Zöld-foki Köztársaság-Szaúd-Arábiára?