Nem Sulyok Tamás az egyetlen, aki nem tűri némán, ha meg akarnak szabadulni tőle

Keir Starmer brit miniszterelnök közölte pénteken, hogy harcolni fog a tisztségéért, ha a Munkáspárton belül elindulna a vezetőváltási folyamat. Starmer a BBC-nek adott interjúban úgy fogalmazott: nem hiúságból vagy makacsságból ragaszkodik vezetői posztjához, hanem azért, mert ez a kötelessége. „Arra a munkára koncentrálok, amelynek elvégzésére megválasztottak”. Önként azért sem hajlandó távozni, mivel szerinte a vezetőváltási folyamat elindításával káoszba döntenék az országot.

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Starmer pénteki nyilatkozatának közvetlen előzménye, hogy csütörtökön váratlanul lemondott John Healey védelmi miniszter és Al Carns, a fegyveres erőkért felelős minisztériumi államtitkár. Mindketten azzal indokolták a komoly meglepetést keltő, és Starmernek súlyos válságot okozó lemondásukat, hogy szerintük a brit fegyveres erőknek a kormány nem ad annyit pénzt, amennyire a jelenlegi geopolitikai fenyegetések környezetében szükség lenne.

Carns pénteken, az X-en közölt bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy Nagy-Britannia nem áll készen egy fegyveres konfliktus megvívására. Szerint ugyanis a következő háborút nem egyedül a hadsereg, a haditengerészet és a légierő fogja megnyerni, hanem egy olyan ország, ahol már a 19 évesek is tudnak számítógépes rejtjelkódokat írni, ahol a gyárak néhány hét alatt tudnak új drónok gyártásába fogni, és ahol az infrastrukturális hálózat akkor is működőképes marad, ha valaki megpróbálja lekapcsolni.

Al Carns szerint mindezek érdekében nagyon gyorsan felül kell vizsgálni a kormány által már elkészített védelmi beruházási tervet. Ezt a még nem nyilvános tervet illette éles bírálattal John Healey volt védelmi miniszter is lemondását bejelentő, Starmernek címzett előző napi levelében. (MTI)