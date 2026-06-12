Újabb 30 évet kapott az életfogytiglani börtönbüntetését töltő volt dél-koreai elnök

Jun Szogjol még elnökként Fotó: KIM HONG-JI/AFP

Egy dél-koreai bíróság 30 év börtönbüntetésre ítélte Jun Szogjol volt elnököt, mert drónokat küldött Észak-Koreába. Az ügyészek szerint 2024 októberében azért rendelte el a műveletet, hogy provokálja Észak-Koreát, és ezzel ürügyet teremtsen a rendkívüli állapot bevezetéséhez.

Amikor Jun 2024. december 3-án kihirdette a hadiállapotot, azt állította, hogy az országot védi az Észak-Koreával szimpatizáló „államellenes” erőkkel szemben. Hamarosan azonban kiderült, hogy belpolitikai problémák vezették a lépésre, és a tömeges tiltakozások nyomán visszavonta a rendeletet.

Jun ellen többféle vádat is emeltek, és jelenleg börtönbüntetését tölti, miután életfogytiglanira ítélték lázadás vádjával.

Pénteken a szöuli bíróság Junt, valamint volt védelmi miniszterét és a drónparancsnokság volt vezetőjét árulás és hatalommal való visszaélés bűntettében bűnösnek találta. A bíróság szerint mindhárom tisztviselő „provokálta Észak-Koreát”, ezzel „növelve a katonai konfliktus kockázatát”, de arra a következtetésre jutott, hogy Jun viseli a „legnagyobb felelősséget” ebben az ügyben, ezért kapott 30 évet.

A volt elnök ügyvédei azzal érveltek, hogy ügyfelük cselekedetei „jogszerű” válaszok voltak Észak-Korea „szemétballonokkal való provokációira”. Ezzel a tulajdonképpen tradicionálisnak mondható szaros léggömbökre utaltak. (BBC)