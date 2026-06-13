Bővül a Partizán-kormány: Kovalcsik Tamás szakpolitikai elemzésért felelős helyettes államtitkár lesz Ruff alatt

Újabb, a nagyközönség számára korábban a Partizánról ismert elemző kap kormányzati tisztséget: Kovalcsik Tamást a Miniszterelnökség szakpolitikai elemzésért felelős helyettes államtitkárává nevezték ki.

Kovalcsik Tamás Fotó: Kovalcsik Tamás / Facebook

Kovalcsik a Választási Földrajz oldal egy készítője és arca: az oldal kifejezetten izgalmas elemzéseket közölt, ezek a Telexen is rendszeresen megjelentek. Emellett rendszeres vendége volt a Partizán Adatpont című műsorának is: a május 18-i adás végén jelentette be, hogy az az az utolsó munkanapja a Partizánban, mert kormányzati felkérést kapott.

Mint most kiderült, Kovalcsik új állása a szintén a Partizánból ismert Ruff Bálint által vezetett Miniszterelnökségen lesz, ahol helyettes államtitkári posztot fog betölteni a jövőben. A fölötte lévő államtitkár az a Bíró-Nagy András lesz, aki korábban a Policy Solutions igazgatója volt - és szintén többször volt vendég a Partizán stúdiójában is.