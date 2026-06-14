A svájciak többsége nem akarja 10 millió főben maximálni az ország lakosságát az előrejelzés szerint

Elutasították a svájciak az SRF közszolgálati televízió előrejelzése szerint azt a javaslatot, amely 10 millió főben maximálná az ország népességét. A vasárnap tartott népszavazáson a szavazók mintegy 45 százaléka támogatta a gyakorlatilag a bevándorlás korlátozását célzó javaslatot, 55 százalékuk pedig ellenezte. Az eredmény azt mutatja, hogy a szavazók többsége kiemelten fontosnak tartja a gazdasági stabilitást és az ország Európai Unióhoz fűződő kapcsolatait.

Fotó: LANSARD GILLES / HEMIS.FR/Hemis via AFP

A svájci vállalkozások attól tartanak, hogy a lakosság számának korlátozása a munkaerő szabad mozgásának végét jelentheti Svájc és fő kereskedelmi partnere, az EU között.

A jobboldali Svájci Néppárt által támogatott javaslat előírta volna, hogy a népesség 2050 előtt nem haladhatja meg a 10 millió főt, és amennyiben ez két éven át fennállna, Svájcnak fel kellene mondania az EU-val a munkaerő szabad mozgásáról kötött megállapodását. A svájci népesség már most 9,1 millió főt számlál, és sokkal gyorsabban növekszik, mint a környező EU-országok lakossága. A svájci népesség mintegy 28 százalékát külföldiek teszik ki, és a hivatalos előrejelzések szerint a népesség a 2040-es évek elejére eléri a 10 millió főt. (MTI)