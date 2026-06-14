Arról szavaznak Svájcban, hogy maximalizálják-e 10 millió főben az ország népességét

A hétvégén zárul Svájcban az országos szavazás arról a példátlan, szélsőjobboldali javaslatról, amely 10 millió főben maximálná az ország népességét. A kezdeményezés támogatása esetén szakértők szerint súlyos következmények érhetik a svájci gazdaságot.

Az igenek győzelme arra kötelezné a svájci kormányt, hogy 2050-ig legfeljebb 10 millió főben szabjon felső határt a népességnek. Ha a lakosság addig elérné a 9,5 milliót, szigorú korlátozásokat kellene bevezetni a családegyesítésre, a tartózkodási engedélyekre és a menedékjogra.

Ha a népesség 2050 előtt így is átlépné a 10 milliós határt, a szélsőjobboldali Svájci Néppárt (SVP) javaslata arra kötelezné a kormányt, hogy lépjen ki az Európai Unióval kötött szabad mozgási megállapodásból – ezzel Svájc elveszítené hozzáférését az uniós egységes piachoz.

Svájc közvetlen demokráciára épülő rendszere lehetővé teszi az úgynevezett népi kezdeményezéseket, amelyeket népszavazásra bocsátanak, ha 18 hónapon belül összegyűlik hozzájuk 100 ezer támogató aláírás. Az általában évente négyszer tartott referendumok régóta a bevándorlásellenes SVP kedvelt politikai eszközei. Svájc népessége jóval gyorsabban nőtt, mint a környező uniós országoké: a szabad mozgásról szóló megállapodás 2002-es hatálybalépése óta 23 százalékkal emelkedett. A kormányzati adatok szerint ugyanebben az időszakban a gazdasági teljesítmény nagyjából 24 százalékkal nőtt.

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Svájci lakosok mintegy 27 százaléka nem állampolgár. A „Nem a 10 milliós Svájcra” nevű kezdeményezés támogatói szerint a főként uniós munkavállalók beáramlása elviselhetetlen terhet ró a lakhatásra, az iskolákra, a közlekedésre, a szociális ellátórendszerre és magára a svájci életformára is.

„Az ellenőrizetlen bevándorlás miatt Svájc túl gyorsan növekszik. A negatív következmények az élet minden területén érezhetők” – érvelt kampányában az SVP, amely 1999 óta a svájci parlament legnagyobb pártja.

A hétfős kormány, amely Svájc négy legnagyobb pártjának – köztük az SVP-nek – a minisztereiből áll, egységesen ellenzi a kezdeményezést. Arra figyelmeztetnek, hogy az veszélyeztetné az ország stabilitását, ártana a gazdaságnak, és visszavetné a svájci jólétet.

A parlament mindkét házában egyértelmű többség javasolta a kezdeményezés elutasítását, ahogy a svájci szakszervezeti szövetség, a Svájci Munkaadók Szövetsége és az Economiesuisse, az ország legfontosabb üzleti ernyőszervezete is. (Guardian)