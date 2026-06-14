Az idei nyár első hőhulláma érkezik jövő héten

A jövő héten a túlnyomóan napos, derült időben fokozatosan emelkedik a nappali csúcshőmérséklet és beköszönt az év első hőhulláma: vasárnap délután már 32 és 37 Celsius-fok között alakulnak a maximumok. A napos időben néhol záporok, zivatarok kialakulhatnak – derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn szórványosan továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. Az ismét megélénkülő nyugatias szelet olykor erős lökések kísérhetik. Délutánra 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. Kedden napos idő várható az általában kevés fátyol- és gomolyfelhő mellett és csak kis eséllyel fordulhat elő - leginkább nyugaton - egy-egy zápor, zivatar. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban 6 és 15, délután 23 és 28 fok közötti hőmérséklet valószínű. Szerdán a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből elszórtan zápor, zivatar is kialakulhat. A nyugatias szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 10 és 18, délután 25 és 30 fok között alakul.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Csütörtökön a sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, amelyből néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 10 és 18, délután 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet.

Pénteken túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 13 és 20, délután 30 és 35 fok között alakul. Szombaton túlnyomóan derült, száraz idő várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A hőmérséklet hajnalban 15 és 21, délután 31 és 36 fok között alakul. Vasárnap a túlnyomóan derült, száraz időben mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban 17 és 23, délután 32 és 37 fok között alakul a hőmérséklet.