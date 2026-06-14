Brazília nem bírt Marokkóval, Skócia 36 év után nyert vb-n

Az ötszörös világbajnok brazil válogatott 1-1-es döntetlent játszott Marokkóval a labdarúgó-világbajnokság C csoportjának nyitómérkőzésén magyar idő szerint vasárnap hajnalban, a telt házas MetLife Stadionban.

A vitatott körülmények között Afrika-kupa-győztesnek nyilvánított Marokkó a mérkőzés jelentős részében jobban futballozott, és megérdemelten szerzett vezetést a 21. percben: Ismael Saibari emelte át a labdát Alisson fölött, miután remek ütemben indult Brahim Díaz nagyszerű passzára. A marokkói válogatott ezzel történelmi gólt szerzett, korábban afrikai csapat még sosem talált be dél-amerikai válogatott ellen világbajnokságon.

Fotó: WILLIAM VOLCOV/Brazil Photo Press via AFP

Brazília sokáig csak kereste a játékát, Casemiro és Bruno Guimarães nehezen boldogult a marokkói középpályával, ahol a 18 éves Ayyoub Bouaddi különösen éretten és magabiztosan játszott. Carlo Ancelotti elégedetlenségét jól jelezte, hogy már a 65. perc előtt négyet is kihasznált az öt cseréjéből.

A brazilokat végül Vinícius Júnior mentette meg a vereségtől. A Real Madrid szélsője ötvenedik válogatott mérkőzésén lépett pályára, és az első félidőben egy nagyszerű egyéni akció végén egyenlített. A bal oldalról befelé húzott, majd éles szögből Yassine Bounou mellett a kapuba lőtt.

A második félidőben Brazília Ancelotti változtatásai után rendezettebben játszott, de Marokkó továbbra is veszélyes maradt, sőt a hajrában Alisson bizonytalankodása miatt közel is járt a győzelemhez. A döntetlen alapján a 2022-ben elődöntőig jutó marokkói válogatott ismét komoly tényező lehet, Brazíliának viszont sokat kell javulnia, ha valódi esélyesként akar szerepelni a tornán.

A csoport másik meccsén Skócia nyerni tudott, 1-0-ra legyőzte Haitit, ezzel 36 év után először nyert mérkőzést vb-n.

Skócia 1998 után szerepel ismét világbajnokságon, összességében kilencedszer vesz részt a tornán, de korábban még soha nem jutott tovább a csoportkörből. Haiti 1974 után másodszor jutott ki vb-re, és továbbra is nyeretlen, eddig mind a négy világbajnoki mérkőzését elveszítette.

A Boston Stadiumban játszott találkozón a skótok a 28. percben szerezték meg a vezetést. Grant Hanley hosszú indítása után Che Adams játszotta ki a labdát Ben Gannon-Doaknak, akinek beadását követően Adams lövését még védte Johny Placide, a kipattanót azonban John McGinn kapura tette. A rosszul eltalált lövés megpattant Jean-Ricner Bellegarde lábán, és a hálóban kötött ki.

Fotó: FRANCK FIFE/AFP

A győzelem ellenére a skótok teljesítménye nem volt különösebben meggyőző. Haiti csapatában a 76. percben pályára lépett a Ferencvárosban játszó Lenny Joseph is, többször is veszélyesen támadtak, Ruben Providence és Frantzdy Pierrot is közel járt az egyenlítéshez, de a karibi csapatból hiányzott a higgadtság a befejezéseknél. Skócia időnként szétesett, főleg labda nélkül, a hajrában pedig inkább csak az előnyt őrizték.

A három pont így is rendkívül értékes lehet a skótoknak, akik vezetik most a C csoportot. A folytatásban azonban jóval nehezebb ellenfelek várnak rájuk, Marokkó és Brazília nyilván jóval nagyobb játékerőt képvisel, mint Haiti.